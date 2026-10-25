Kademeli emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigortalılar için emeklilik yasası gelecek mi, açıklama geldi mi son durum nedir?
Meclis’te kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, 2000 sonrası sigortalıların beklentileri yeniden gündeme geldi. Siyasi partilerden gelen destek açıklamalarının ardından EMADDER heyeti, Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede taleplerini Bakanlık yetkililerine iletti. EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli bir emeklilik sistemi uygulanmasını talep ederken, TBMM’ye sunulan kanun teklifinde de 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi bulunanların kademeli emeklilik kapsamına alınması hedefleniyor. SGK uzmanı Ersin Bayav’ın açıklamaları ve Meclis’teki tekliflerle birlikte kademeli emeklilikte sigortalılık yılı, yaş ve prim şartlarına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte kademeli emeklilikte sigortalılık yılı ve şartlar.
EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar, "bir gün veya birkaç ayla EYT'yi kaçırdıklarını" belirterek kademeli emeklilik taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi her geçen gün artmakta.
1999-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik yolu açılması için vatandaşlar, yetkililerden çalışma bekliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OVP’ye girken bir yandan da 2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Kadın ve erkek erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı değişecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek şartlarını beklemeye başladı. İşte 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik teklifi düzenlemesine ilişkin detaylar.
Kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu mu?
Kademeli emeklilik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik gündemi, 2000 sonrası sigorta girişi olan çalışanların öncelikli takibinde yer alıyor.
EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar kademeli emekliliği merakla takip ediyor. Kademeli emeklilik talebini uzun süredir gündemde tutan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile bir araya geldi. Dernek tarafından görüşmenin ardından yapılan bilgilendirmede, kademeli emeklilik konusunda hazırlanan taleplerin Bakanlık yetkilisine aktarıldığı belirtildi.
Görüşmede yalnızca emeklilik yaşı ve prim gününe ilişkin beklentilerin değil, derneğin sosyal güvenlik sistemine yönelik çözüm önerilerinin de gündeme getirildiği ifade edildi. 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğini söyleyen Bayav, "En büyük istekleri erken emekli olmak. EMADER öncülüğünde bu süreç başladı, görüşmeler yapıldı ve 2027 yılında çıkacağını düşünüyorum." dedi.
Kademeli emeklilik yasası teklifi neler var, maddeleri neler, kimler erken emekli olacak?
Emeklilik sistemine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar kapsamında özellikle TES düzenlemeleriyle beraber kademeli emeklilik konusu öne çıktı. Son gelişmede ise CHP’li Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu ve gözler yapılacak yasal sürece çevrildi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kademeli emeklilik konusunda dikkat çeken bir kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, 08 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor.
Ayrıca, esnaf ve memurlar için mevcut 9000 prim günü şartının 7200 güne indirilmesi teklif ediliyor. Bu düzenleme ile hem çalışanların emeklilik haklarına daha erken kavuşmaları hem de prim yükünün azaltılması hedefleniyor.
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırladı.
1999 sonrasında işe başlayanlar arasında büyük bir prim günü farkı olduğunu vurgulayan ve bu durumun sosyal güvenlik açısından ölçülürlük ilkesiyle bağdaşmadığını ifade eden Akay ayrıca, 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan memurlar ve esnaflar için prim ödeme gün sayısının 9000'e çıkarılmasının da adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.
Emeklilik sistemi değişecek mi yaş ve prim gün sayısı düşecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
Kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999 sonrası kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak" diyerek, bu konudaki beklentilerin boşa olmadığını vurguladı. Aynı koşullarda çalışan bireylerin, prim ve yaş farkıyla farklı muamelelere maruz kalmasının sistemdeki adaleti zedelediğini belirtti.
Karakaş, EYT sürecinde yaşananları hatırlatarak, benzer bir gelişmenin kademeli emeklilik için de yaşanacağını ifade etti. Kademeli emeklilik için net tarih de veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını belirtti. Karakaş, şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim dönemine girildiğinde tekrar gündeme taşınacağını iddia etti.
Kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesini isteyenler aynen EYT de olduğu gibi dernekleşerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
8 Eylül 1999 Sonrası Sigortalılara Adil ve Kademeli Emeklilik İçin Geçiş Modeli Sigorta Başlangıcı – Emeklilik Şartları
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim
Kısmi Emeklilik yaş ve prim şartı
Kadın: 52 yaş / 4.500 prim
Erkek: 54 yaş / 4.500 prim
2009 ve Sonrası emeklilik yaş ve prim şartı
Kadın: 53 yaş / 7.200 prim
Erkek: 55 yaş / 7.200 prim
EMADDER’in Talebi: Kademeli Emeklilik Tablosu
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