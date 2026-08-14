Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEB AGS 30 bin öğretmen alımı yapılacak mı? AGS öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

MEB AGS 30 bin öğretmen alımı yapılacak mı? AGS öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

16:58, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
MEB AGS 30 bin öğretmen alımı yapılacak mı? AGS öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

2026 MEB-AGS sınavının tamamlanmasıyla birlikte öğretmen adaylarının gündeminde bu kez atama ve kontenjan süreci öne çıktı. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçlarını beklerken hangi branşlara kaç kişilik kontenjan ayrılacağını da araştırıyor. ÖSYM takvimine göre AGS sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Ancak sınav puanlarının belli olmasının ardından başlayacak öğretmenlik yerleştirme sürecinde toplam kaç aday için kontenjan ayrılacağı ve branş dağılımının nasıl şekilleneceği henüz netleşmiş değil. Peki 2026 AGS öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? Hangi branşlara kaç kontenjan verilecek, öğretmen adaylarının tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte AGS atamalarında son durum...

Öğretmen olmak isteyen binlerce aday için sınav maratonu sona ererken gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı kontenjanlara çevrildi. AGS'den alınacak puan, adayların Milli Eğitim Akademisi'ne kabul sürecinde önemli bir aşama olacak. Sonuçların 26 Ağustos'ta açıklanması beklenirken, adayların asıl merak ettiği konulardan biri de kaç kişinin öğretmenlik eğitimi için kabul edileceği. Geçmiş alımlarda bazı branşların daha yüksek kontenjanlarla öne çıkması, bu yıl yapılacak dağılıma ilişkin beklentileri de artırıyor. 2026 AGS öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce ve diğer branşlara kaç kişi alınacak? İşte merak edilenler...

Öğretmen olmak isteyen binlerce aday için sınav maratonu sona ererken gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı kontenjanlara çevrildi. AGS'den alınacak puan, adayların Milli Eğitim Akademisi'ne kabul sürecinde önemli bir aşama olacak. Sonuçların 26 Ağustos'ta açıklanması beklenirken, adayların asıl merak ettiği konulardan biri de kaç kişinin öğretmenlik eğitimi için kabul edileceği. Geçmiş alımlarda bazı branşların daha yüksek kontenjanlarla öne çıkması, bu yıl yapılacak dağılıma ilişkin beklentileri de artırıyor. 2026 AGS öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce ve diğer branşlara kaç kişi alınacak? İşte merak edilenler...

MEB AGS 30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İDDİASI DOĞRU MU?

2026 AGS sonuçları için geri sayım sürerken öğretmen adaylarının gözü şimdi açıklanacak kontenjanlara çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sosyal medyada farklı rakamlar gündeme gelse de, hangi branştan kaç öğretmen adayının Millî Eğitim Akademisi'ne alınacağı henüz kesinleşmiş değil. Bakanlık, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısını ve kadro dağılımını değerlendirmeye devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin'in daha önce yaptığı açıklamaya göre atama sayısının Eylül-Ekim döneminde netleşmesi bekleniyor.

MEB AGS 30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İDDİASI DOĞRU MU?2026 AGS sonuçları için geri sayım sürerken öğretmen adaylarının gözü şimdi açıklanacak kontenjanlara çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sosyal medyada farklı rakamlar gündeme gelse de, hangi branştan kaç öğretmen adayının Millî Eğitim Akademisi'ne alınacağı henüz kesinleşmiş değil. Bakanlık, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısını ve kadro dağılımını değerlendirmeye devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin'in daha önce yaptığı açıklamaya göre atama sayısının Eylül-Ekim döneminde netleşmesi bekleniyor.

2026 AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.


2026 AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

AGS VE ÖABT SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

AGS VE ÖABT SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Başlıklar :mebAGSöğretmen alımı
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026