MEB AGS 30 bin öğretmen alımı yapılacak mı? AGS öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?
2026 MEB-AGS sınavının tamamlanmasıyla birlikte öğretmen adaylarının gündeminde bu kez atama ve kontenjan süreci öne çıktı. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçlarını beklerken hangi branşlara kaç kişilik kontenjan ayrılacağını da araştırıyor. ÖSYM takvimine göre AGS sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Ancak sınav puanlarının belli olmasının ardından başlayacak öğretmenlik yerleştirme sürecinde toplam kaç aday için kontenjan ayrılacağı ve branş dağılımının nasıl şekilleneceği henüz netleşmiş değil. Peki 2026 AGS öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? Hangi branşlara kaç kontenjan verilecek, öğretmen adaylarının tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte AGS atamalarında son durum...
Öğretmen olmak isteyen binlerce aday için sınav maratonu sona ererken gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı kontenjanlara çevrildi. AGS'den alınacak puan, adayların Milli Eğitim Akademisi'ne kabul sürecinde önemli bir aşama olacak. Sonuçların 26 Ağustos'ta açıklanması beklenirken, adayların asıl merak ettiği konulardan biri de kaç kişinin öğretmenlik eğitimi için kabul edileceği. Geçmiş alımlarda bazı branşların daha yüksek kontenjanlarla öne çıkması, bu yıl yapılacak dağılıma ilişkin beklentileri de artırıyor. 2026 AGS öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce ve diğer branşlara kaç kişi alınacak? İşte merak edilenler...
MEB AGS 30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İDDİASI DOĞRU MU?
2026 AGS sonuçları için geri sayım sürerken öğretmen adaylarının gözü şimdi açıklanacak kontenjanlara çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sosyal medyada farklı rakamlar gündeme gelse de, hangi branştan kaç öğretmen adayının Millî Eğitim Akademisi'ne alınacağı henüz kesinleşmiş değil. Bakanlık, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısını ve kadro dağılımını değerlendirmeye devam ediyor. Bakan Yusuf Tekin'in daha önce yaptığı açıklamaya göre atama sayısının Eylül-Ekim döneminde netleşmesi bekleniyor.
2026 AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
AGS VE ÖABT SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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