TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026: GSB KYK İŞKUR TYP temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek temizlik ve güvenlik personeli için kura süreci devam ediyor. İŞKUR ile GSB iş birliğinde yürütülen ve binlerce adayın başvurduğu alımlarda, kura çekimleri illerin Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri koordinasyonunda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura işlemleri tamamlanan illerde asil ve yedek aday listeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanıyor. Başvuru sonuçlarını ve kura isim listelerini öğrenmek isteyen adaylar, ilgili ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü duyurularını takip ederek sonuçlara ulaşabiliyor. İşte GSB İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında başvuruda bulunan adaylar için kura sonuçları heyecanı sürüyor. İl Gençlik ve Spor Müdürlükleri tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, TYP kura sonuçları ve asil-yedek isim listeleri kademeli olarak ilan edilmeye başlandı. Başvuru yaptıkları illerin duyurularını ve İŞKUR e-Şube platformunu yakından takip eden adaylar, TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak kura neticelerini ve yurt personeli alımına ilişkin sorgulama ekranını kolayca kontrol edebiliyor.
İşte Hatay GSB KYK TYP kura sonuçları isim listesi
Isparta GSB KYK TYP kura sonuçları aşağıda yer almakta.
Sivas GSB KYK TYP alımı kura çekilişi sonuçları isim listesi şu şekildedir:
İşte Mardin GSB KYK TYP kura sonuçları isim listesi
Adana TYP kura sonuçları şu şekilde: