Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS tercih sonuçları 2026! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçları 2026! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

16:36, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 16:36, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
YKS tercih sonuçları 2026! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

2026 YKS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite adayları için yeni bir bekleyiş başladı. Tercih listelerini ÖSYM'ye ileten milyonlarca öğrenci, şimdi hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenmek için sonuç tarihini araştırıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından yapılacak merkezi yerleştirme işlemi, adayların önümüzdeki eğitim hayatını da belirleyecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtları için gerekli takvim de öğrencilerin gündemine girecek. Peki 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün belli olacak, sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Üniversiteye yerleşmek isteyen adayların haftalardır sürdürdüğü tercih maratonu sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin gerçekleştireceği yerleştirme işlemlerine çevrilirken, öğrenciler tercih listelerindeki üniversite ve bölümlerden hangisine yerleşeceklerini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. Özellikle farklı bir şehirde eğitim görecek adaylar açısından sonuçların açıklanmasıyla birlikte barınma, kayıt ve ulaşım gibi birçok plan da netleşecek. 2026 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar yerleştirildikleri üniversiteyi nereden öğrenecek? ÖSYM AİS sonuç ekranına nasıl girilecek? İşte YKS yerleştirme sürecinin devamında yaşanacaklar...

Üniversiteye yerleşmek isteyen adayların haftalardır sürdürdüğü tercih maratonu sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin gerçekleştireceği yerleştirme işlemlerine çevrilirken, öğrenciler tercih listelerindeki üniversite ve bölümlerden hangisine yerleşeceklerini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. Özellikle farklı bir şehirde eğitim görecek adaylar açısından sonuçların açıklanmasıyla birlikte barınma, kayıt ve ulaşım gibi birçok plan da netleşecek. 2026 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar yerleştirildikleri üniversiteyi nereden öğrenecek? ÖSYM AİS sonuç ekranına nasıl girilecek? İşte YKS yerleştirme sürecinin devamında yaşanacaklar...

YKS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 24 Ağustos’ta başlayacak olması nedeniyle yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

YKS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 24 Ağustos’ta başlayacak olması nedeniyle yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama süreleri ve mevcut takvim dikkate alındığında ise 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açılabileceği öngörülüyor.

Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama süreleri ve mevcut takvim dikkate alındığında ise 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açılabileceği öngörülüyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yapabilecek. Sonuç bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak erişilebilecek.

ÖSYM 2026 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yapabilecek. Sonuç bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak erişilebilecek.ÖSYM 2026 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Başlıklar :YKSYKS tercih sonuçlarıyks yerleştirme sonuçları
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026