Liverpool - Chelsea CANLI S SPORT İZLE || Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool evinde Chelsea’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Liverpool - Chelsea maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool, sahasında Chelsea’yi konuk edecek. 28 Ekim Çarşamba günü Anfield’da oynanacak karşılaşma, iki takım için de kupada yollarına devam etme açısından önem taşıyor.
Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşmanın S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.
Liverpool, Chelsea karşılaşmasına moralli çıkıyor. Kırmızılar, Premier Lig’de Brighton’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Liverpool, Lig Kupası’nda da bir önceki turda Tottenham’ı 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Yoğun maç takvimi nedeniyle teknik direktör Andoni Iraola’nın Chelsea karşısında kadroda değişikliklere gitmesi bekleniyor. Iraola, oyuncuların fiziksel durumunu dikkate alarak rotasyon yapabileceklerini belirtirken, kupada yollarına devam etmek istediklerini vurguladı.
Liverpool’da Florian Wirtz’in karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor. Dominik Szoboszlai ve Victor Muñoz’un durumları ise belirsizliğini koruyor. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong ve Giovanni Leoni’nin de sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapması beklenmiyor.
Chelsea ise Liverpool deplasmanına Tottenham karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından çıkacak. Teknik direktör Xabi Alonso’nun öğrencileri, Anfield’da kazanarak hem moral bulmayı hem de kupada çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Londra temsilcisinde iki önemli eksik bulunuyor. Cole Palmer, Tottenham maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Liverpool karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan João Pedro’nun da birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, kaleci Mike Penders’e güvenmeye devam edeceğini belirtirken, hamstring sakatlığını atlatan Emmanuel Emegha’nın kadroda yer alabileceğini açıkladı.
Liverpool - Chelsea muhtemel 11’ler
Liverpool: Mamardashvili, Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez, Trey Nyoni, Mac Allister, Rio Ngumoha, McConnell, Gakpo, Lewis Koumas.
Chelsea: Mike Penders, Gusto, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Barco, Estevão, Danny Welbeck, Morgan Rogers.