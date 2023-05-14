14 Mayıs 2023 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Gaziantep'te Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Gaziantep'te seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Gaziantep 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Gaziantep ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep ilçe sonuçları oy oranları son durum

Gaziantep ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 63,9’unu alırken, Muharrem İnce Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,8’ini aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 7,9, Meral Akşener ise oyların yüzde 5,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları

2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Gaziantep oy oranı % 64,1 olurken, AK Parti 10, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23’ünü alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Gaziantep hakkında bilgiler

Gaziantep, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Yaklaşık 6.2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 7. ili olan Gaziantep, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.

Gaziantep, tarihi İpek Yolu'nun da üzerinde yer alması sebebiyle tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Kentte yapılan arkeolojik kazılar, buranın M.Ö. 4000 yıllarında yerleşim gördüğünü göstermektedir. Gaziantep, tarihi boyunca Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple Gaziantep, tarihi dokusu ile zengin bir kültürel mirasa sahip bir ilimizdir.

Gaziantep'in coğrafi yapısı, kuzeyde Toros Dağları ve güneyde Fırat Nehri arasında yer alması sebebiyle oldukça zengindir. Kentin doğusunda, Ceylanpınar ve Şanlıurfa, batısında Kahramanmaraş, kuzeyinde Adıyaman ve Malatya, güneyinde ise Suriye sınırı bulunmaktadır. Gaziantep, kuzey-güney ve doğu-batı yönünde geçiş güzergahı olması sebebiyle stratejik bir konumdadır.

Gaziantep, ulaşım ağının gelişmiş olması sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşılabilir. Kentte bir adet havaalanı bulunmakta olup, ayrıca karayolu ve demiryolu gibi farklı ulaşım seçenekleri de mevcuttur.

Gaziantep'in yerel mutfağı, Türk mutfağının en özgün ve zengin mutfaklarından biridir. Antep fıstığı, baklava, kebap çeşitleri, zahter salatası, mercimek köftesi, lahmacun, katmer gibi birçok ünlü yemeği ile Gaziantep mutfağı, Türk gastronomi kültürünün vazgeçilmezlerinden biridir.

Son yıllarda turizm açısından da önemli bir gelişim gösteren Gaziantep, tarihi dokusu, doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri, müzeleri, camileri ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.



