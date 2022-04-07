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Özgün Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte maçın yeni tarihi
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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte maçın yeni tarihi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep - Trabzonspor karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı. Gaziantep FK - Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan karşılaşmanın tarihi değişti. Peki, Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zamana ertelendi?
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Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor

sis nedeniyle Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek olan uçağın saatinde değişiklik yaşanmıştı. Gözler şimdi karşılaşmanın yeni tarihinde. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep FK Trabzonspor maçı ile ilgili ayrıntılar.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının tarihi sis nedeniyle Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek olan uçağın ertelenmesinden dolayı değişti. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da uçak Gaziantep'e ulaşamadı. Bordo mavili takımın ulaşımda yaşadığı aksaklıktan dolayı maç 9 Nisan'a ertelendi.

SİS ENGELİ

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30’da Gaziantep’e gitmek için hazırlandı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50’ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor’u Gaziantep’e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30’a ertelendi.

GAZİANTEP'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabaka, konuk ekibin Trabzon’daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a ertelenmiştir.

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