Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK- Antalyaspor maçının saati, hakemi, kadrosu gibi ayrıntılar haberimizde.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Sagal katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 4 Şubat 2023 Cumartesi günü 19.00’da Corendon Airlines Park’ta oynanacak Antalyaspor – Gaziantep FK mücadelesini Burak Pakkan yönetecek. Burak Pakkan’ın yardımcılığını Kamil Çetin ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Mehmet Türkmen.