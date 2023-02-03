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Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın kadrosu ve hakemleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

15:36 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gaziantep FK- Antalyaspor

Gaziantep FK- Antalyaspor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK- Antalyaspor maçının saati, hakemi, kadrosu gibi ayrıntılar haberimizde.

GAZİANTEP FK- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 23. haftasındaki Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Sagal katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, idmanın ardından maçın oynanacağı Antalya'ya giderek kampa girecek.

GAZİANTEP FK- ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 4 Şubat 2023 Cumartesi günü 19.00’da Corendon Airlines Park’ta oynanacak Antalyaspor – Gaziantep FK mücadelesini Burak Pakkan yönetecek. Burak Pakkan’ın yardımcılığını Kamil Çetin ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Mehmet Türkmen.



#gaziantep fk
#antalyaspor
#süper lig
#süper lig 23. hafta
1 saat önce
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Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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