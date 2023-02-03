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Gaziantep FK- Antalyaspor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK- Antalyaspor maçının saati, hakemi, kadrosu gibi ayrıntılar haberimizde.
Süper Lig'in 23. haftasındaki Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Sagal katılmadı.
Kırmızı-siyahlı takım, idmanın ardından maçın oynanacağı Antalya'ya giderek kampa girecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 4 Şubat 2023 Cumartesi günü 19.00’da Corendon Airlines Park’ta oynanacak Antalyaspor – Gaziantep FK mücadelesini Burak Pakkan yönetecek. Burak Pakkan’ın yardımcılığını Kamil Çetin ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Mehmet Türkmen.