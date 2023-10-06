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Gaziantep’te katliam gibi kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı

Gaziantep son dakika haberleri: Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar.

17:40 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gaziantep’te katliam gibi kaza

Gaziantep’te katliam gibi kaza

D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Detaylar haberimizde.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5’İ AĞIR 17 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon, henüz bilinmeyen nedenle, seyir halindeki araçlara çarptı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



#Gaziantep
#Nurdağı
#Gaziantep haberleri
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Gaziantep’te katliam gibi kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı