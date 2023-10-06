D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Detaylar haberimizde.