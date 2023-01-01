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Gaziantep TOKİ işyeri kura sonuçları
Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 12 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başladı. 12-24 Ocak tarihleri arasında TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Gaziantep Oğuzeli TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Gaziantep Oğuzeli işyeri kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.