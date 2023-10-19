10.50:

TASS haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kuzey Kore'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti ve Moskova ile Ankara'nın bu konuda temas halinde olduğunu duyurdu.