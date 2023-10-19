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İsrail ordusu Kur'an-ı Kerim okurken bombaladı! Enkazdan canlı çıkarıldı

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 13'üncü gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Gazze’nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırı sırasında evinde Ku’an-ı Kerim okuduğu söyleyen Filistinli kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirilen kadın, Kur'an-ı Kerim'i yanında taşıdı. İşte dakika dakika Gazze'de yaşananlar...

10:22 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail bombalarının hedefi oldu, enkazdan canlı kurtarıldı, tedavi için gittiği hastanede bile yanından Kur’an-ı Kerim’i ayırmadı.

İsrail bombalarının hedefi oldu, enkazdan canlı kurtarıldı, tedavi için gittiği hastanede bile yanından Kur’an-ı Kerim’i ayırmadı.

Bebek katili İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 13. gününde
Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Gazze'nin Nasirat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Evde Kur’an okurken İsrail bombalarının hedefi oldu

Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırı sırasında evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu söyleyen #Filistinli kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirilen kadın, Kur'an-ı Kerim'i yanında taşıdı.

Gazze son durum haberleri

İşte dakika dakika yaşananlar...

10.50:
TASS haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kuzey Kore'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti ve Moskova ile Ankara'nın bu konuda temas halinde olduğunu duyurdu.
09.37:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki halka çoğunluğu gıda olmak üzere 27 ton insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Malzemeleri taşıyan bir uçak, Mısır-Gazze Refah geçişinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, Sina'nın kuzeyindeki bir Mısır şehri olan El Arish'e doğru yola çıktı.
08.44:
Mısırlı ve Liverpoollu futbolcu Mohamed Salah, kuşatma altındaki Filistin bölgesine insani yardımın derhal sağlanması gerektiğini söyleyerek Gazze'deki “katliamlara” son verilmesi çağrısında bulundu.
07.07:
İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
03.30:
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.
03.19:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
02.46:
İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
01.51:
İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.
00.02:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde 2 Filistinli genç öldürüldü.

İsrail ordusundan konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen askerlerin sayısının 306'ya yükseldiği belirtildi.


#gazze
#Kur'an-ı Kerim
#israil
36 dakika önce
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