İsrail bombalarının hedefi oldu, enkazdan canlı kurtarıldı, tedavi için gittiği hastanede bile yanından Kur’an-ı Kerim’i ayırmadı.
Evde Kur’an okurken İsrail bombalarının hedefi oldu
Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırı sırasında evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu söyleyen #Filistinli kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirilen kadın, Kur'an-ı Kerim'i yanında taşıdı.
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İsrail ordusundan konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen askerlerin sayısının 306'ya yükseldiği belirtildi.