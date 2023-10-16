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Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda 10’uncu güne girildi. İsrail’in çatışmaların başlamasıyla Filistin’deki yakıt ve suyu kesmesinin ardından Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor. Kuyulardan su almak zorunda kalanlar, şişe ve mutfak eşyalarını su ile doldurmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

18:09 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail, Gazze'de suyu kesti, kıtlık başladı

İsrail, Gazze'de suyu kesti, kıtlık başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, çatışmaların ardından İsrail’in Gazze’deki suyu kesmesi ile ilgili, “Gazze Şeridi’nde yaşayanlar kirli su içiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, suyun kesilmesiyle Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyondan fazla insanın su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Lazzarini, 2 milyon kişiye su sağlanması için yakıtın hemen Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, “Bu durum ölüm kalım meselesine dönüştü” dedi.

Gazze’ye hiçbir insani yardım malzemesinin girişine izin verilmediğini belirten Lazzarini, “Gazze’deki su tesisi ve kamusal su şebekelerinin durmasıyla temiz su tükendi ve insanlar kirli su tükenmek zorunda kalıyor. Bu da su kaynaklı hastalık riskini artıyor” ifadelerini kullandı.

Lazzarini ayrıca, Gazze’de 11 Ekim’den bu yana elektrik kesintisi yaşandığını ve bu durumun su tedarikini etkilediğini aktararak, “Artık Gazze’ye yakıt taşımamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suyuna sahip olmasının tek yolu yakıttır. Aksi takdirde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil birçok insan susuzluktan ölmeye başlayacak. Su artık kalan son cankurtaran halatıdır. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum” dedi.


İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 808 Filistinli katledildi, 10 bin 859 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.


#Gazze
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#israil
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Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor