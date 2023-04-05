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Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de: Geçici işçi çalıştırma süresi ne kadar oldu?

Geçici işçiye kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL ve emekli ikramiyesinin ise 2 bin TL olmasıyla birlikte geçici işçiye kadro düzenlemesi de gündeme gelmişti. 300 bin çalışanı kapsayacak olan geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki geçici işçiye kadro şartları neler? İşte 2023 geçici işçiye kadro düzenlemesinde son durum.

09:53 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 geçici işçiye kadro düzenlemesi son dakika gelişmeleri

2023 geçici işçiye kadro düzenlemesi son dakika gelişmeleri

300 bin geçici işçiye kadro verilmesini öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Geçici işçi çalıştırma süresi ne kadar oldu?

Geçici işçi çalıştırma süresi artırılıyor. Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Geçici işçiye kadro düzenlemesi şartları

Geçici işçiye kadro şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu şekilde iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

Geçici işçiye kadro

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

Güvenlik korucu maaşları

Güvenlik korucuları maaşları ne kadar oldu?

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2023'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli aylığı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik maddeleri, kanunun yayımını takip eden ay başından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personele yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1'inde, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.


Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.

#Geçici işçiye kadro
#Geçici işçi kadro
#resmi gazete
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