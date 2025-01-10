Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi

İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi

16:2010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gediz elektrik kesintisi sorgulama
Gediz elektrik kesintisi sorgulama

İzmir'de Gediz Elektrik, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacak sorusu böylelikle netlik kazanıyor. Peki elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte, GDZ elektrik kesintileri…

İzmir elektrik tedarik şirketlerinden “
Gediz
” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini İzmirli vatandaşlarla paylaşıyor.

İzmir’de yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (DGZ) kesintilerle ilgili bilgiler geldi.

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Hizmetleri, günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

#Gediz Elektrik
#İzmir elektrik kesintisi
#Gediz elektrik kesinti sorgulaması

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-Devlet Giriş Kapısı kimlik doğrulama sistemi