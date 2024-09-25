İzmir'de Gediz Elektrik, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacak sorusu böylelikle netlik kazanıyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, GDZ elektrik kesintileri…
İzmir’de yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (DGZ) kesintilerle ilgili bilgiler geldi.
İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Hizmetleri, günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.