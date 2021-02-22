İşte geleceğin meslekleri.

Değişen koşullar ilk olarak bazı mesleklerin artık yapılmayacağını ve yeni mesleklerin doğacağı fikrini akla getirdi. Kuşkusuz bu yüzyıl ve sonrasında asla eskimeyecek meslek kolu teknoloji ile uzantıları olacak. İşte 9 maddede geleceğin meslekleri:



Yapay Zekâ Uzmanları

Günden güne gelişen yapay zekâ hayatın her alanında artan bir yetkinliğe sahip hale geldi. İlerleyen yıllarda yapay zekanın giderek insan hayatını ele geçirileceğine inanılıyor. Özellikle finans ve ekonomi alanında işlevselliğini artıracağı öngörülen yapay zekanın, personele dahil tüm verileri toparlayabileceği iddia ediliyor. Yeni insan kaynakları olarak tanımlanan yapay zekalar ne kadar akıllı ve veri kapasitesine sahip olsalar da hala insanlar tarafından geliştiriliyor. Bu nedenle yapay zekâ ile ilgili uzmanlıkların ve mühendisliklerin gelecekte giderek artacağı düşünülüyor.

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Drone Pilotları

Geleceğin en gözde mesleklerinden birinin drone pilotu olması bekleniyor. Dünyanın birçok yerinde evlere servis yapmaya başlayan droneların bu aşaması sadece başlangıç olarak kabul ediliyor. Türkiye’de insansız hava aracı kabul edilen ve kullanımı ehliyete bağlanan dronelar, önümüzdeki 10 yıl içinde her gönderiyi taşıyabilecek hale gelecek. Bu nedenle ki ne kadar pilot, o kadar kolay gönderi!

Kişisel Bilgi Gizliliği Korumaları

Önümüzdeki yıllarda bilgi teknolojileri uzmanlarına giderek artan bir talep olacağı düşünülüyor. O alandan biraz daha farklı bir alan olan kişisel bilgi gizliliği günümüzün en büyük sorunu haline gelmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Whatsapp’ın veri paylaşım ilkelerini güncellemesiyle tekrar gündeme gelen kişisel veriler, hala korunmaya muhtaç! Bu nedenle bu alanda bir ilerleme olacağı ve bununla ilgili danışmanların doğacağı düşünülüyor.

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Geriatri Uzmanları

Bu alan nedeni bilinmeyen akut ve kronik rahatsızlıklarla uğraşan bir tıp alanı olarak biliniyor. Dahiliye uzmanlığının ardından okunarak elde edilen bu meslek de geleceğin en gözde meslekleri arasında. Bu uzmanlar sebebi bilinmeyen hastalıkları araştıracak ve insan hayatını daha uzun hale getirecek.

Sağlık Teknolojisi Uzmanları

Bu alan yapay zekâ veya robot gibi alanları sağlık alanına entegre edebilmeyi hedefleyen genel bir terim olarak kullanılıyor. Pandemi döneminde de görüldüğü üzere sağlık alanında herhangi bir mesleğin eskimesi çok mümkün görünmüyor. Bu nedenle uzmanlar bu alandaki tüm meslekleri geleceğin meslekleri olarak görüyor. Hatta bazı uzmanlara göre sağlık alanı yapay zekâ teknolojisine giderek yaklaştırılacak; insansız ameliyatlar mümkün ve yaygın hale gelecek!

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Robot Mühendisleri

Robot teknolojisi de tıpkı yapay zekâ gibi sürekli gelişen bir alan. Zaten ikisi her alanda iç içe kullanılıyor. Son zamanlarda evleri süpürmeye bile başlayan robotların daha da yaygınlaşacağı konuşuluyor. O nedenle bu alan bugünden ziyade geleceğin en yaygın meslek kolu olarak görülüyor.

Yenilenebilir Enerji Uzmanları

Pandemi birçok şeyi gösterdiği gibi insanın doğa üzerindeki tahrip ediciliğini de birçok noktada gözler önüne serdi. Sürekli değişen dünya kıt kaynaklarla artan nüfusa hizmet veriyor. Bu nedenle yenilebilir enerji ve enerji verimliliği bu yüzyılın en önemli konularından birisi ve gelecek vaat eden meslek grubunda yer alıyor.

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Beslenme Uzmanları

Özellikle pandemi döneminde evde alınan kilolar bu mesleğe olan ihtiyacı arttırdı. Hatta bireysel spor yapma ve çevrimiçi diyet gibi yeni kavramları doğurdu. Bu nedenle diyetisyenler, beslenme uzmanları, yaşam koçları ve kişisel spor eğitimcileri hepsi gelecekte de var olacak.

Uzay Yolculuğu Ekipleri

Dünya üzerinde uzay, uzun zaman bir bilinmez olarak kaldı. Son zamanlarda birçok ülke uzaya gönderdiği araçlar aracılığıyla bu alanı bilinmezlikten çıkarmaya başladı. Türkiye’nin de 2023 yılı hedefleri arasına giren uzay yolculuğu gelecek açısından oldukça popüler bir alan olacak. Hatta bazı uzmanlara göre Cem Yılmaz filmleri gerçek olacak; uzay seyahatleri turizm haline dönüşecek ve uzaydan getirilen hatıralıklar satışa çıkacak!

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Bunlar dışında sanal gerçeklik uzmanları, 3D yazıcı mühendisleri, akıllı şehir mimarları ve 5G geliştiricileri gibi alanlar geleceğin meslekleri arasında bulunuyor. Bu yüzyılın eskimeyecek alanı bütün uzmanlar tarafından teknoloji olarak görülüyor.