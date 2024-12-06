AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını belirtmişti. Peki, Yeni infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesinin kapsamı ne?

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE, NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Partili kaynaklar, “mahkumların ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması; eğitim, meslek edindirme ve psikolojik destek gibi unsurlar her suç için farklı değerlendirilmeli” görüşünde. Yani her suç için ayrı ayrı çalışılacak. Uyuşturucu suçundan mahkum olanlarla adam öldürmeden yargılananlar için farklı ıslah yöntemleri uygulanabilecek.

ISLAHA YÖNELİK DÜZENLEME

Kapalı cezaevindeki mahkum Ceza İnfaz Denetleme Kurumunun önüne gelecek. Kişi ıslahına ilişkin bir gelişme gösterdi mi diye bakılacak. Ardından bir kanaat kullanılacak. İyi hal döneminden cezaevinden çıkan kişi belli yerlerde kamu hizmetlerine gönderilebilecek.

GENEL AF İLAN EDİLECEK Mİ?

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dile getirilen genel af talepleri kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle mahkum yakınları tarafından yapılan çağrılar, hükümetin infaz sistemi üzerinde çalışmalara başlamasıyla yeniden gündeme geldi.

Fakat hükümet yetkilileri genel af konusunun mevcut çalışmaların bir parçası olmadığını açıkça ifade ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdullah Güler genel af ya da kısmi af ilanının hükümetin gündeminde yer almadığını belirtti. Güler affın geçmişteki uygulamalarının beklenen sonuçları vermediğini ve bu nedenle daha etkili, caydırıcı ve toplumun huzurunu sağlamayı hedefleyen cezai düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşanması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

İNFAZ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Hükümet ceza infaz sisteminde kapsamlı bir revizyon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni infaz düzenlemesi, hükümlülerin cezalarını toplumla daha entegre bir şekilde tamamlamalarını sağlamak üzere kamu hizmetine yönlendirilmesini öngörüyor.

Af tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelen çalışma, özellikle denetimli serbestlik sürecinde olan hükümlüleri kapsayacak şekilde planlanıyor.







