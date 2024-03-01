Getac piyasaya sürdü: Yeni 8 inçlik yapay zeka destekli akıllı tablet özellikleri ile dikkat çekiyor

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi, Barselona'da kapılarını açtı. Organizasyona katılan şirketlerin gündeminde yapay zeka vardı. Son teknoloji telefonlar, karma gerçeklik gözlükleri ve akıllı yüzükler gibi geleceğin ürünleri etkinliğe damgasını vuruyor. Fuarın yıldızı ise uçan arabalar oldu.