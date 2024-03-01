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Getac piyasaya sürdü: Yeni 8 inçlik yapay zeka destekli akıllı tablet özellikleri ile dikkat çekiyor

Getac, yapay zeka destekli yeni akıllı tabletini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Getac, Android işletim sistemi tarafından desteklenen yeni 8 inçlik yapay zeka destekli akıllı tableti ZX80'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni tablet, sahada optimum üretkenlik için kompakt tasarımı ve özelleştirilebilir özellikleri ile Android'in esnek avantajlarıyla birleşti.

14:29 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yapay zeka
Yapay zeka

Getac, yapay zeka destekli yeni akıllı tabletini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Getac, Android işletim sistemi tarafından desteklenen yeni 8 inçlik yapay zeka destekli akıllı tableti ZX80’in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni tablet, sahada optimum üretkenlik için kompakt tasarımı ve özelleştirilebilir özellikleri ile Android’in esnek avantajlarıyla birleşti.

Birçok işletim sistemini destekliyor

Hafif tasarıma sahip tablet, Android'in çok yönlülüğünü kamu hizmetleri, imalat ve ulaşım endüstrileri gibi zorlu saha ortamlarında kullanılmasına destek sağlıyor. Tablet, önceden yüklenmiş Android 13 ile birlikte kullanıcılara sunulurken, birden fazla Android işletim sistemi yükseltmesini destekleyerek kullanıcıların yeni özellikleri zamanında erişmesini sağlıyor.



#getac
#yapay zeka
#getac tablet
43 dakika önce
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