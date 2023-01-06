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Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödeme tarihleri!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri Ocak ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. MTV onlie ödeme nasıl yapılır? MTV ne zaman, ne kadar ödenecek? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi 2023...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GİB MTV ONLİNE ÖDEME EKRANI 2023: İlk taksit ne kadar, ne zaman, nasıl ödenecek? MTV nline ödeme nasıl yapılır?
MTV ödeme 2023

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ayının gelmesiyle gündeme geldi. Yılda iki kez ödenen MTV ödemelerinin ilk taksidi bilindiği gibi Ocak ayında tahsil edilmektedir. MTV 2023 yılı artış oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürülürken, yapılan zam sonrsasında matrah değeri, yaş aralığına göre MTV ödeme tutarları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri

MTV İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. cak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.

MTV ÖDEMESİ NE KADAR 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi.

2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
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