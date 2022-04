​Gine'de her gün 3 bin ihtiyaç sahibinin yüzü gülüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2022 Ramazan ayı yardım çalışmalarını ‘İyilik Seninle’ sloganıyla 40 ülke 263 bölgede gerçekleştirirken, Batı Afrika ülkesi Gine’de ise hayırseverlerin destekleriyle her gün 3000 kişilik iftar yemeği hazırlayıp, dağıtımını gerçekleştiriyor. İDDEF, Afrika’nın en fakir ülkelerinin başında gelen Gine’nin başkenti Konakri’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi, engelli kimselerin yaşadığı Rotema Dispanser, Konakri Merkez Cezaevi, çevrede ve civar köylerde yaşayan ağırlık dul ve yetimlerden oluşan yoksul kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırıyor. İDDEF ayrıca ülkenin Dabola, Bofa, Dembeya, Kankan, Labe, Kindia ve Mamou gibi birçok şehrinde de ihtiyaç sahiplerine ulaşarak kumanya ve diğer bağışları teslim ediyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada Gine’deki iftar, kumanya, zekat, fitre ve fidye gibi bağışların Ramazan çalışmaları kapsamında her gün binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaştırılarak sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, “İDDEF olarak, hayırseverlerimizin Ramazan emanetlerini Türkiye’den ülkelere giden ekiplerimiz ve yerel görevlilerimiz ile birlikte ulaştırıp, 33 ülkedeki tüm medreselerimizde ücretsiz eğitim gören öğrencilerimize her gün iftar vererek ümmet iftar sofraları kuruyoruz. Bu kapsamda Ramazan’ın en yoğun ve bereketli geçtiği yerlerden olan Afrika’nın yoksul ülkelerinin başında gelen Gine’de ise yardım kumanyaları ile birlikte her gün 3000 kişilik iftar yemeği hazırlıyoruz. Ülkede yıl boyunca süren çalışmalarımızla birleşen Ramazan bereketi, kıtaları aşan kardeşlikle birlikte Gine halkının yüzünün gülmesine vesile oluyor” denildi.

Mobil iftar araçlarının her Ramazan Gine yollarında olduğu belirtilen açıklamada, “Başkent Konakri’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemizin bahçesinde ekiplerimizce pişirilip hazırlanan yemekler ile II. Abdülhamid Han Camii’nin avlusunda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kurulan iftar sofralarında medrese öğrencilerimiz ve çevredeki Müslüman kardeşlerimizle birlikte iftar yapıyoruz. İftarın ardından ise hep birlikte caminin içini ve avlusunu dolduran kardeşlerimizle teravih namazı kılıyoruz. Ayrıca gün boyu pişirilip hazırlanan ve titizlikle paketlenen yemekleri Gine’de her Ramazan ihtiyaç sahipleri için yollara çıkan mobil iftar araçlarımızla her gün Rotema Dispanser bölgesinde türlü imkansızlıklar içinde yaşayan engelli kimselere, hapishanede zor koşullarda kalan mahkumlara, iftar saatinde yolda olanlara, bölgedeki dul ve yetimlerden oluşan yoksullara ulaştırıyoruz” ifadelerine yer verildi.