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Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 1. Lig ekiplerinden Giresunspor 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeniçarşıspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 14.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Peki, Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranı.

14:11 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:13 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

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3. turda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kozlarını paylaşacak. Çotanak Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Yardımcılığını Mehmet Dura ve Faruk Yağlı yapacak. Peki, Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi.

GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor bugün saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLAR



#Giresunspor
#Beyoğlu Yeniçarşıspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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