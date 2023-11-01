Ziraat Türkiye Kupası 3. tur Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
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3. turda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kozlarını paylaşacak. Çotanak Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Yardımcılığını Mehmet Dura ve Faruk Yağlı yapacak. Peki, Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi.
GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor bugün saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
GİRESUNSPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLAR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLAR
#Giresunspor
#Beyoğlu Yeniçarşıspor
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce