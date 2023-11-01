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3. turda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kozlarını paylaşacak. Çotanak Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Yardımcılığını Mehmet Dura ve Faruk Yağlı yapacak. Peki, Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi.