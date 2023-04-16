Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Alt sıralarda kurtulabilmek için önemli bir mücadele veren Giresunspor ve Sivasspor, 3 puan için tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Giresunspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler