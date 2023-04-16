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Giresunspor - Sivasspor ilk 11’i belli oldu mu?

Giresunspor Sivasspor maçı, iki takımın kariyerindeki 36'ncı mücadele olacak. Süper Lig'in 29. Hafta mücadelesinde Giresunspor, Sivasspor'u konuk edecek. 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Giresunspor - Sivasspor! İlk 11'ler belli oldu.

15:56 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Giresunspor - Sivasspor! İlk 11'ler belli oldu

Giresunspor - Sivasspor! İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Alt sıralarda kurtulabilmek için önemli bir mücadele veren Giresunspor ve Sivasspor, 3 puan için tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Giresunspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Giresunspor - Sivasspor ilk 11

Giresunspor:
  1. Ferhat,
  2. Hayrullah,
  3. Arias,
  4. Perez,
  5. Faruk Can,
  6. Campuzano,
  7. Meija,
  8. Serginho,
  9. Görkem,
  10. Sainz,
  11. Bajic.
Sivasspor:
  1. Ali Şaşal,
  2. Murat,
  3. Goutas,
  4. Appindangoye,
  5. Ziya,
  6. Cofie,
  7. Saiz,
  8. Ulvestad,
  9. N'Jie,
  10. Caicedo,
  11. Erdoğan

#Giresunspor
#Sivasspor
#süper lig
31 dakika önce
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