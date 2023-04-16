Giresunspor - Sivasspor! İlk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Alt sıralarda kurtulabilmek için önemli bir mücadele veren Giresunspor ve Sivasspor, 3 puan için tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Giresunspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Giresunspor - Sivasspor ilk 11
- Ferhat,
- Hayrullah,
- Arias,
- Perez,
- Faruk Can,
- Campuzano,
- Meija,
- Serginho,
- Görkem,
- Sainz,
- Bajic.
- Ali Şaşal,
- Murat,
- Goutas,
- Appindangoye,
- Ziya,
- Cofie,
- Saiz,
- Ulvestad,
- N'Jie,
- Caicedo,
- Erdoğan