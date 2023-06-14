Google Gmail yazmama yardım et özelliği nedir?
Google'ın Gmail'e getirdiği yazmama yardım et özelliği artık iOS ve Android telefonlar üzerinden kullanılabilecek. İşte detaylar.
GOOGLE GMAİL 'YAZMAMA YARDIM ET' ÖZELLİĞİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Yeni özellik sayesinde, e-posta hazırlarken yapay zekadan destek alınabilecek ve hazır metinler saniyeler içinde taslak olarak önünüze gelecek. Kullanıcılar da bu metinleri diledikleri gibi detaylandırabilecek.
Bilgisayarda olduğu gibi e-posta oluşturmaya girdiğiniz zaman sağ alt köşede "Yazmama Yardım Et" seçeneği bulunuyor.
Buraya oluşturmasını istediğiniz metin hakkında bilgi sağlayarak komut veriyorsunuz. Ardından oluştur dediğinizde, yapay zeka size belirttiğiniz konu dahilinde birkaç saniye içerisinde hazır bir metin oluşturuyor.
'YAZMAMA YARDIM ET' ÖZELLİĞİ TELEFONDA NASIL KULLANILIR?
Bilgisayarda olduğu gibi e-posta oluşturmaya girdiğiniz zaman sağ alt köşede "Yazmama Yardım Et" seçeneği bulunuyor. Buraya oluşturmasını istediğiniz metin hakkında bilgi sağlayarak komut veriyorsunuz. Ardından oluştur dediğiniz zaman yapay zeka size belirttiğiniz konu dahilinde birkaç saniye içerisinde hazır bir metin oluşturuyor.