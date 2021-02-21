Gönül Dağı 1. Sezon 17. bölüm izle! TRT ile Gönül Dağı 17 son bölüm tek parça kesintisiz izle

TRT ile Gönül Dağı 17. yeni bölüm dün akşam ekranlara yansıdı. Anadolu’nun bağrından kopup tüm ülkede evlere cumartesi akşamları konuk olan, izleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye’nin önemli yapımı haline gelen Gönül Dağı dizisi 17. yeni bölüm ile yayınlandı. Canlı yayını kaçıranlar için, TRT ile Gönül Dağı dizisi 17 son bölüm tek parça full izle seçeneklerini haberimizde sizin için bir araya getirdik. Dizinin bu bölümünde izleyicileri hem neşeli hem de hüzünlü sahneler bekliyor.

Dolmuşçu Sefer'in Lokman Hekim türküsü performası da yeni bölüme damgasını vurdu. Bu duyguları izleyenlere aynı anda yaşatan şahane dizi Gönül Dağı yeni bölüm izle seçeneği de Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. İşte,Gönül Dağı 1. Sezon 17. bölüm kesintisiz izle seçenekleri...

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TRT İLE GÖNÜL DAĞI 17 SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için iki seçenek var. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sadece kayıt olarak ücretsiz izleyebilirsiniz. Son bölümün yüklenmesinin ardından izlemek için aşağıda vereceğimiz sayfayı yenilemeniz ya da son bölümü ekranın sağ alt köşesinden seçmeniz gerekmektedir. İşte ilk izleme seçeneği:

TRT İLE GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM (17) TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE SEÇENEĞİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE SEÇENEĞİ

Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için bir diğer seçenek ise Youtube'tur. Gönül Dağı resmi hesabı üzerinden son bölüm her hafta kesintisiz ve tek parça olarak yayınlanmaktadır.

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE YOUTUBE SEÇENEĞİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

GÖNÜL DAĞI 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman’ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amca oğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm’ü çok kızdırır. Süleyman’ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner’e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

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Zahide, çocuklarını Fikret’e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret’in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide’yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer’i tercih edecek midir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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