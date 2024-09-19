Gönül Dağı 145. bölüm 2. fragman: Çocuklar uçağı kaçırdı, ölümle burun buruna geliyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Merakla beklenen yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı ve heyecan dorukta. Fragmanda sünnetten kaçan çocukların başlarının belaya girdiği görülüyor. İzleyiciler, çocukların bu zor durumdan nasıl kurtulacaklarını merakla beklerken, dizinin yeni bölümü de büyük bir heyecanla takip ediliyor.
TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla dönüş yaparak ekran başında büyük yankı uyandırdı. Anadolu'nun sıcacık ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, duygu dolu sahneleri ve içten karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilere hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşatan Gönül Dağı, güçlü hikaye anlatımı ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgiyi üzerine çekiyor.
GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma ve Taner’in bebeklerinin kalp atışlarını dinlemeye gidiyor. Hastane sahnesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.
Öte yandan sünnetten kaçan çocuklar, 66’yı kaçırıyor. Ancak uçak kontrollerinden çıkıyor. Bakalım amcaoğulları çocukları kurtarmaya yetişecek mi…
Gönül Dağı 145. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
GÖNÜL DAĞI 144. BÖLÜM KONUSU
Taner babasının mezarında başka birinin yattığı gerçeğiyle yüzleşir. Amcaoğulları ve Selma, Taner'e tuzak kurarak babasını aramaya çıkmalarını sağlar. Yolculuk sırasında amcaoğulları neyle karşılaşacaklardır?
Gönül Dağı 145. bölüm tanıtımıı: Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Ciritçi Abdullah, emanet defterin niye kendisinde olduğunu sorgularken bir isme ulaşır. Defterin asıl sahibi kim çıkacaktır? Sefer, çocukların okula gitmeme kararıyla yeni düzen oluşturmaya çalışır. Sedef ve İsmet, Sefer'den ne isteyecektir?