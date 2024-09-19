Gönül Dağı 145. bölüm 2. fragman: Çocuklar uçağı kaçırdı, ölümle burun buruna geliyor

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla dönüş yaparak ekran başında büyük yankı uyandırdı. Anadolu'nun sıcacık ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, duygu dolu sahneleri ve içten karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilere hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşatan Gönül Dağı, güçlü hikaye anlatımı ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgiyi üzerine çekiyor.