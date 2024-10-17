Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı heyecanı artırdı: Yürekleri dağlayacak ayrılık geliyor

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı dizisinin yeni fragmanı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizide, bu hafta beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Fragmanda verilen bu ayrılık sinyali, izleyicilerin merakını artırırken, dizinin seyrini nasıl etkileyeceği büyük bir heyecanla bekleniyor.