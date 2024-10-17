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Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı heyecanı artırdı: Yürekleri dağlayacak ayrılık geliyor

Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı heyecanı artırdı: Yürekleri dağlayacak ayrılık geliyor

16:0317/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerine duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Son yayınlanan fragman, dizinin önemli karakterlerinden Ciritçi Abdullah ve Hüseyin'in, İrfan'ı ziyaret etmek için yola çıktığını gösterirken, İrfan'ın ailesiyle birlikte Almanya'ya dönme kararı alması dikkat çekti. Ancak fragmanın sonunda İrfan ve ailesinin geçirdiği trafik kazası izleyicileri derinden etkiledi. Bu beklenmedik gelişmenin, dizinin hikâyesinde nasıl bir kırılma yaratacağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı dizisinin yeni fragmanı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizide, bu hafta beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Fragmanda verilen bu ayrılık sinyali, izleyicilerin merakını artırırken, dizinin seyrini nasıl etkileyeceği büyük bir heyecanla bekleniyor.

İRFAN ÖLDÜ MÜ?

İrfan, ailesi ile birlikte kaza yaptı. Durumlarının ciddi olduğu söylendi. Ardından doktorun "Hastamızı kaybettik" dediği sahne ve cenaze sahnesi gösterildi.


Taner, babasına kavuşamadan onu kaybediyor. Peki, İrfan öldü mü? Gönül Dağı 149. bölüm 2. fragman...


148. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner eski motivasyonuna geri döner. Amcaoğullarını toplayarak düşündüğü yeni icad fikrinden bahseder.


Asuman, hayallerini gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştır. Müzik programında sunuculuk yapacaktır.


Ciritçi Abdullah, Hüseyin'le birlikte İrfan'ı ziyarete gider. İrfan ailesiyle birlikte Almanya'ya geri dönmeye karar vermiştir. İrfan tekrar gurbete gidebilecek midir?

#Gönül Dağı
#TRT 1
#gönül dağı dizisi

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