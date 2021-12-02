Google çevirici için tıkla - Google translate Türkçe-İngilizce

Google Çevirici nasıl kullanılır? Google'ın kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu translate (çevirici) hizmetini kullanmak için haberimizde vermiş olduğumuz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Google çeviricide bulunan onlarca dil seçeneğinden Türkçe'ye çeviri yapabilirsiniz. Kısa metinleri ve kelimeleri anında Türkçe'den İngilizceye çevirme imkanınız bulunuyor. İşte Google Çevirici kullanma ekranı ve detaylar.

Google Translate (Çevirici)kullanmak için tıklayınız

Açılan sayfada Türkçe kelimeyi yazarak sağ tarafta bulunan İngilizce seçeneği ile çeviri yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ tarafta bulunan ok tuşuyla birlikte çeviri yapabileceğiniz dilleri de görebilirsiniz.

Google Translate uygulamasının en önemli özelliklerinden biri de otomatik olarak dili algılayabilmesidir. Dil algılama yöntemi ile hangi dile ait olmadığınız bir kelimeyi Google Translate uygulamasına yazabilir ve algılayabilirsiniz.

Türkçe İngilizce çeviri için haberimizi inceleyebilirsiniz. Zaman zaman internet üzerinden yabancı kelimelerle karşılaşabiliyor ve anlamlarını merak ediyoruz. Tam da bu devrede araya Google Translate uygulaması giriyor. Google kullanıcıların hizmetine sunmak için Türkçe İngilizce çeviri sitesi olan Google Translate uygulamasını hazırladı.

Google translate ile Türkçe İngilizce çeviriler yapabilir ve hiçbir sözlüğe ihtiyaç duymayabilirsiniz. Google tarafından sağlanan destekle birlikte birçok dil desteği ile Google translate uygulamasını kullanabilirsiniz.

Android için Translate indirmek için tıklayınız

İOS için Translate indirmek için tıklayınız

Şu diller arasındaki çeviriler desteklenmektedir:

Afrika Dili, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Belarusça, Bengalce, Boşnakça, Bulgarca, Burmaca, Cebuano, Chicheva, Çekçe, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Danca, Endonezya Dili, Ermenice, Esperantoca, Estonyaca, Farsça, Felemenkçe, Filipince, Fince, Fransızca, Galce, Galiçyaca, Gücerat Dili, Gürcüce, Haiti Creole Dili, Hausa Dili, Hırvatça, Hintçe, Hmong Dili, İbranice, İgbo Dili, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İsveçce, İtalyanca, İzlandaca, Japonca, Javanese, Kamboçyaca, Kannada, Katalanca, Kazakça, Korece, Laoca, Latince, Lehçe, Letonca, Litvanyaca, Macarca, Madagaskar Dili, Makedonca, Malayalam, Malezya Dili, Malta Dili, Maori Dili, Marathi, Moğolca, Nepalce, Norveçce, Özbekçe, Pencap Dili, Portekizce, Romence, Rusça, Sesotho Dili, Seylanca, Sırpça, Slovakça, Slovence, Somalice, Sundanizce, Svahili, Tacikce, Tamil, Tay Dili, Telugu, Türkçe, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca, Yidce, Yoruba, Yunanca, Zulu

Google Translate, Mesajları Çevirmeye Hazırlanıyor

En çok kullanılan çeviri hizmetlerinden Google Translate, çok yakında Android sistemlerinde neredeyse tüm mesajları tek tıklamayla çevirebilecek... Geliştirdiği teknolojiler ve sunduğu hizmetler ile her daim kendi alanında bir numara olmayı hedefleyen Google, güzel çalışmalara imza atarak pek çok kişinin sevgisini kazanmış durumda. Oldukça yararlı uygulamalar ile karşımıza çıkan firma, şimdiyse Google Translate hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda kullanıma açılacak olan özellik, tek bir tık ile tüm mesajların çevrilebilmesini sağlayacak. Açıklanan bilgilere göre Android işletim sistemi üzerinde kullanılabilecek olan yeni özellik, ufak bir dokunma işlemi ile aktif hale gelebilecek.

Şöyle ki WhatsApp üzerinden dilini tam olarak bilmediğiniz bir kişi ile konuşuyor ve karşı tarafın yazdıklarını anlamak için Translate desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz; bu esnada devreye giren Google Translate, gelen mesajın üzerine tıkladığımızda devreye girecek ve ufak bir kutucuk halinde yazının istenilen dile çevrilmiş haline gösterecek. Şimdilik geliştirilme aşamasında olduğu söylenen bu yeni özelliğin yakın bir zamanda kullanılabilir olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa aktarmış olacağız, takipte kalın.

Google çevirici ekranına giriş yapmak için haberimize bakabilirsiniz. Google transslate (çevirici) kullanarak onlarca dili Türkçe'ye çevirebilme imkanınız bulunuyor. Ülkemizde de en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Türkçe-İngilizce çeviriyi Google'ın sunduğu hizmetten kolayca yapabilirsiniz. İşte detaylar.