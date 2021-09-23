Google çevirici indir: İOS - Android Türkçe İngilizce çevirici

Google çeviri indirmek için gereken bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Türkçe-İngilizce ve diğer onlarca dilin çevirisini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Mobil cihazlarınıza (IOS,Android) Google çeviri yüklemek için aşağıda verdiğimiz bağlantılara tıklayabilirsiniz.

İngilizce Türkçe sözlük için Google translate hizmetini kullanabilirsiniz. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden rahatlıkla hangi dilden hangi dile çeviri yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Birçok dil desteği ile kullanıcıların yanında olan Google, son olarak da Kürtçe dil desteği verdi. İşte Google translate uygulaması...

Açılan sayfadan İngilizce metinleri rahatlıkla Türkçe kelimelere çevirebilirsiniz.

Google Translate, Kürtçe çeviriye başladı

Google, diller arası çeviri servisi Google Translate'e aralarında Kürtçe'nin de bulunduğu 12 yeni dili daha ekledi.

Eklenen diller sırasıyla; Afganca, Amharca, Bantuca, Frizyece, Havaice, İskoç Gaelce, Kırgızca, Korsikaca, Samoaca, Sintçe, Zuluca ve belirttiğimiz gibi Kürtçe (Kurmançça lehçesi baz alınmış) yer alıyor.

Son güncellemeyle birlikte Google Translate'in desteklediği dil sayısının 103'e eriştiğini de not olarak düşelim.

Servise

erişebilirsiniz.

Gördüğümüz kadarıyla enteresan bir yapısı var. Türkçe'den oldukça farklı. Aynı cümlenin sonuna sadece bir ünlem koyduğumuzda kelimeler bile değişiyor. Gerçi malum Translate'e de pek güvenmek olmaz. Yanlış çevirmiş de olabilir.

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" adındaki yeni özelliği sayesinde dilediğiniz uygulama üzerinden anında çeviri sunabiliyor. Aslında geçtiğimiz hafta kullanıma açılan bu özellik birkaç gündür Türkiye kullanıcıları tarafından da kullanılmaya başlandı.

Google CEO'su Sundar Pichai Londra'da gerçekleştirdikleri, 'Google Story' etkinliğinde yeniliklerini sunarken çeviri sistemleri konusunda önemli yeniliği de anlattı. Kelime kelime çeviriyle 'Google Translate'ten doğru sonuçlar alınamıyor olmasından kullanıcılar şikayetçiydi. Neural (Nöral) Makine Çevirisi'nin birkaç yıldır heyecan verici araştırma sonuçları verdiğine dikkat çeken Pichai, “Nöral sistem, bütün cümleleri birer birer çevirmek yerine bir defada çevirerek bu kapsamlı içeriği, en yakın çeviriyi bulabilmek için uygun bir dil bilgisi ile insan konuşmasına benzer şekilde yeniden ayarlıyor. Böylece her cümleyi anlamak daha kolay olduğundan çevrilmiş paragraflar ve makalelerin okunması çok daha kolay hale geliyor.

Habertürk'ün haberine göre; Nöral Makine Çevirisi uçtan uca öğrenme sistemi ile sürekli kendini yenileyerek daha doğal çevirilerin yapılmasını mümkün hale getiriyor" dedi. Yeni sistemin artık çeviriyi edebiyat çevirisi gibi yapacağını ifade eden Pichai “Borges'in bir cümlesi İngilizce'ye normalde nasıl çevriliyorsa öyle çevrilecek" diye konuştu. Neural Machine Translation'ı (Nöral Makine Çevirisi) artık İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Japonca, Korece ve Türkçe olmak üzere 8 dilde aktif hale getirdiklerini de belirten Pichai, “Tüm bu diller dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin ana dilleri olup tüm Google Çeviri sorgularının yüzde 35'inden fazlasını kapsamaktadır" diye konuştu.

HEDEF 103 DİLDE AKILLI ÇEVİRİ YAPMAK

Bu güncelleme ile Google Translate'in, son 10 yıldakinden çok daha fazla geliştiğini, ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu da kaydeden Pichai, “Google Search'de Google Translate App ve web sitesinde 8 dil çifti ile başlangıç yapıyor olmamıza ragmen, nihai olarak Google Translate'e erişebileceğiniz her yerde Nöral Makine Çevirisi'ni 103 dile çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'GÖÇMENLERİN ÇOK İŞİNE YARIYOR'

Etkinlik sırasındaki sohbetimizde Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sundar Pichai, 2015'te Google Translate'te Arapça'dan Almanca'ya çevirinin toplam çeviriler içerisinde patlama yaptığına dikkat çekti. Pichai, büyük insan hareketliliği yaşanırken Google Translate'in göçmenlerin çok işine yaradığını vurguladı.