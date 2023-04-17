Gram altın bugün kaç TL? Altında bu hafta beklentiler ne?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.340 liradan satılıyor.

ALTINDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE? ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?





Analistler, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekebileceğini ifade etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aştığını kaydeden analistler, haziranda da yüzde 21 ihtimalle benzer bir adımın atılabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

3 MAYIS KRİTİK GÜN





Altın fiyatları için bir diğer kritik gelişme ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği faiz toplantısı olacak. Altın piyasasının merakla beklediği karar öncesinde Fed’in faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda bankanın geçtiğimiz hafta yayımladığı toplantı tutanaklarında önemli mesajlar yer aldı. Finans sektöründe son dönemde yaşanan çalkantıların ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde resesyon yaşanma riskinin arttığı kabul edilmesine rağmen çoğu yatırımcı, Fed'in, 3 Mayıs'taki politika toplantısında faizleri 25 baz puan daha artıracağını düşünüyor.

CİTİ’DEN ALTIN TAHMİNİ





Piyasalardaki tüm bu gelişmelerin ardından ABD’li dev banka Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2.050 dolar seviyesine çıkardı.

Banka altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini ifade etti. Ancak altına olan fiziki talebin devam etmesi durumunda değerli metalin fiyatının 2023’ün ikinci yarısında daha da yukarı gitmesini beklediklerini açıkladılar.







