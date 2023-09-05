Gram altın kaç TL oldu?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.669 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.668 liradan tamamladı. 5 Eylül Salı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları haberimizde.
GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.669 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.938 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 2.740 lira, Cumhuriyet altını da 11.070 liradan satılıyor.
ALTINDA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Banka'nın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu belirtti.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.