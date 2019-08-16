Gram altın ne kadar? (16 Ağustos 2019)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki gerilemeye paralel günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 271,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 270,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satılıyor.

Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.515 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim ve artan resesyon beklentileri nedeniyle azalan risk iştahının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.510 doların destek, 1.530 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.