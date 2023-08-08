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Bugün gram altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları

Gram altın, 24 ayar saf altının gram fiyatıdır. Türkiye'de gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen fiyat üzerinden alınıp satılmaktadır. Peki gram altın ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları.

17:15 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Güncel gram altın fiyatı

Güncel gram altın fiyatı

Gram altının fiyatı, uluslararası piyasalarda oluşan altın fiyatlarına ve Türkiye'deki enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Gram altın, Türkiye'de hem yatırım aracı olarak hem de takı olarak kullanılmaktadır. Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen takı türlerinden biridir. Gram altın, genellikle kolye, bilezik, yüzük ve küpe olarak kullanılmaktadır.

Gram altın ne kadar?

8 Ağustos 2023 Salı güncel altın fiyatlarına göre gram altın alış satış fiyatı şu şekilde:

Gram altın alış fiyatı 1.673,42 TL

Gram altın satış fiyatı 1.673,69 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar

Çeyrek altın fiyatı alış 2.793,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.827,00 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.165,00 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 11.258,00 TL.

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