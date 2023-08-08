Gram altının fiyatı, uluslararası piyasalarda oluşan altın fiyatlarına ve Türkiye'deki enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Gram altın, Türkiye'de hem yatırım aracı olarak hem de takı olarak kullanılmaktadır. Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen takı türlerinden biridir. Gram altın, genellikle kolye, bilezik, yüzük ve küpe olarak kullanılmaktadır.