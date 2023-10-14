Green Card başvuru sonuçları
ABD'de yaşama hakkı elde etmek isteyenler Green Card başvuru detaylarını araştırıyor. Green Card başvuruları 7 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Peki, 2024 Amerika Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. DV 2025 kayıtları 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.