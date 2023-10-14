Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme hayalli kuran birçok kişi bunun için Green Card başvurusu yapıyor. Başvuru sonucunda çekilişi kazanmak isteyen kişiler Green Card başvuruları ne zaman başlayacak araştırıyor. Peki, 2023 Green CArd başvuruları başladı mı? Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru ekranı ve detaylar!