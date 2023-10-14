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Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Amerika Green Card ( (Yeşil Kart) duyurusu ile ABD’de ikamet hakkı almak isteyenler için 4 Ekim 2023 tarihinde başlayan başvuru işlemleri, kasım ayında sona erecek. Green Card başvuru fotoğrafı, müracaat işlemleri sırasında en dikkat edilmesi noktalardan olacak. Peki, Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

09:37 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Green Card başvuru sonuçları

Green Card başvuru sonuçları

ABD'de yaşama hakkı elde etmek isteyenler Green Card başvuru detaylarını araştırıyor. Green Card başvuruları 7 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Peki, 2024 Amerika Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. DV 2025 kayıtları 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.



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Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?