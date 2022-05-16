Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY:
MUSLERA
BOEY
NELSSON
MARCAO
VAN AANHOLT
PULGAR
TAYLAN
BERKAN
BABEL
KEREM
GOMIS
ADANA DEMİRSPOR:
MURIC
TAYYIP
SAMET
İSMAIL
RASSOUL
SINAN
BELHANDA
BJARNASON
GÖKHAN
BALOTELLI
YUNUS