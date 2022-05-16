Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek ve maçı Sarper Barış Saka yönetecek. NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçının ayrıntıları belli oldu. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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