Özgün Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek ve maçı Sarper Barış Saka yönetecek. NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçının ayrıntıları belli oldu. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GS- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı mı? İşte muhtemel 11ler...
Galatasaray Adana demirspor

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY:

MUSLERA

BOEY

NELSSON

MARCAO

VAN AANHOLT

PULGAR

TAYLAN

BERKAN

BABEL

KEREM

GOMIS

ADANA DEMİRSPOR:

MURIC

TAYYIP

SAMET

İSMAIL

RASSOUL

SINAN

BELHANDA

BJARNASON

GÖKHAN

BALOTELLI

YUNUS
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