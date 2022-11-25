2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuruları 17 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. KYK burs başvurularına ilişkin son dakika açıklaması geldi. KYK burs ve kredi başvuruları yeniden açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. KYK burs kredi başvuruları 26 Kasım saat 23:59’a kadar e devlet üzerinden yapılabilecek.

KYK burs kredi başvurusunu kimler yapar?

Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

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2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK burs kredi ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Başvurular, tamamen objektif kriterlerle insan eli değmeden değerlendiriliyor. Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs ve kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin mutlu olması, onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Bu çaba gayret ve inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs kredi Taahhütname onayı nereden nasıl yapılacak?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.