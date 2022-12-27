Özgün Erdoğandan müjde üstüne müjde Çiftiler rahat bir nefes alacak
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Erdoğan’dan müjde üstüne müjde! Çiftiler rahat bir nefes alacak!

Kabine toplantısının millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere müjdeyi açıkladı. Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitlendiğini dile getirdi. Peki DAP, üre, amonyum sülfat, nitropower kimyevi gübrede indirim ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GÜBRE YEM FİYATLARI: Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, DAP, üre, amonyum sülfat, nitropower kimyevi gübreye yüzde kaç indir var?
Gübre ve yem indirim müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Yılın son Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından millete seslendi. Kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sonrası küresel emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelelerini yeni araçları devreye sokarak sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda çiftçilerin temel ihtiyaçlarının başında gelen gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şimdi yeni bir adımla çiftçilerin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapılacağını hem de fiyat sabitlemesine gidileceğini bildirdi.

DAP, üre, amonyum sülfat, nitropower kimyevi gübrede indirim ne kadar, yüzde kaç?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak.

En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek."

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