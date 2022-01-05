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Gümüş tahminleri: Gümüş artacak mı? Gümüş fiyatları ne kadar?

Gümüş fiyatlarında son durum merak ediliyor. İslam Memiş yatırımcılara gümüşle ilgili önemli bir tahmin açıkladı. Altın, dolar ve Euro’daki fiyat dalgalanmalarına gümüş de eklenecek. Peki, gümüş fiyatları yükselecek mi? Gümüş fiyatları azalır mı? Günüş fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüş tahminleri: Gümüş artacak mı? Gümüş fiyatları ne kadar?
GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hem gram hem de ons tarafında fiyatların neredeyse 2 kat değer kazanacağı yorumunda bulundu.

GÜMÜŞ FİYATLARI ARTACAK MI?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için para politikasında sıkılaştırma adımlarına başladı. Bu adımlarla beraber altının ons fiyatında olduğu gibi gümüşün ons fiyatında da baskı yaşandı. Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen gümüşün ons fiyatı, 2021 yılını yüzde 12’ye yakın değer kaybıyla kapattı. Türkiye'de en çok yatırım yapılan emtialar arasında bulunan gümüşün gram fiyatı 9,95 TL’den, ons fiyatı ise 22,95 dolardan işlem görüyor.

Analistler gümüş fiyatının 23 dolar/ons seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde fiyatların yukarı yönde tırmanışını sürdürmesini bekliyor. MKS Pamp Group tarafından yayımlanan değerli metaller raporunda gümüş fiyatının ortalama fiyatının 28 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Gümüş fiyatları bugün alış 10,09 satış 10,10 TL.

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