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Hafif ticari araç, köprüden Harşit Çayı’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika Gümüşhane haberleri: Gümüşhane’de köprü korkuluklarına çarpıp Harşit Çayı’na uçan hafif ticari araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (20) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. İşte detaylar.

11:04 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gümüşhane haberleri: Gümüşhane’de hafif ticari araç, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane haberleri: Gümüşhane’de hafif ticari araç, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

’de hafif ticari araç, köprüden Harşit Çayı’na uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İşte detaylar.

ARAÇ KÖPRÜDEN HARŞİT ÇAYI’NA UÇTU

Kaza, sabah saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde meydana geldi. Ahmet E.K.’nin kontrolünü kaybettiği 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı’na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken, sürücü Ahmet E.K. ile Zeynep Y. ve Ayşe B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




#Gümüşhane
#Harşit Çayı
#Trabzon-Gümüşhane karayolu
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