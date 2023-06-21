Gümüşhane haberleri: Gümüşhane’de hafif ticari araç, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde meydana geldi. Ahmet E.K.’nin kontrolünü kaybettiği 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı’na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken, sürücü Ahmet E.K. ile Zeynep Y. ve Ayşe B. yaralandı.