Sabah dileklerinizi özel birine, arkadaşlarınıza, erkek arkadaşınıza, kız arkadaşınıza, meslektaşınıza veya aile ve sosyal medyadaki birine ileterek size karşı izlenimini değiştirebilirsiniz. Kuşkusuz, günaydın mesajları veya aşk mesajları, insanın kalbinin ritmini bozar ve yüze alaycı bir gülümseme getirir. Sevdiklerinize en etkileyici günaydın mesajları göndererek sabahlarını tatlı ve güzel hale getirebilirsiniz. İşte sevginizi ve hayranlığınızı sağlayacak bazı günaydın mesajları…

EN YENİ VE ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI

> Yepyeni çok güzel bir gün! Sana sunacağı sevgi, huzur, mutluluk, başarı almaya hazır mısın? Hayırlı sabahlar.

> Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

> Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa, Rabbim gönlünüze onu versin. Hayırlı sabahlar.

> Küçük mutluluklardan büyük sevinçler yaşayacağınız huzurlu bir gün olsun. Günaydın.

> Yüzünüzün yüreğinizle birlikte güldüğü, güzel bir gün olsun. Olmaz dediğiniz ne varsa olsun. Bitmez dediğiniz ne varsa bitsin. Hayırlı sabahlar.

> Her sabah uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şeyin sen olması ne kadar da güzel değil mi arkadaşım? İlk günaydının benden.

> Gözlerini bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin. Hayırlı sabahlar.

> Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun.

> Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşamadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.

KISA GÜNAYDIN MESAJLARI

> Umut dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu bir gün geçirmeniz dileği ile günaydınlar.

> Kanka! En güzel ömrünün fragmanı gibi olsun, kötülükler senden defolsun. Günaydın.

> Gözlerini bu güne öyle bir aç ki; her şey dilediğin gibi olsun arkadaşım. Günaydın.

> Huzur dolu günler, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın dostlar. Hayırlı günler.

> Gününün hep aydınlık olması, mutlu ve hayırlı bitmesi dileğiyle günaydın arkadaşım.

> Kalbin hangi sevgi için çarpıyorsa, yeni doğan günün güneşi seni ona kavuştursun. Günaydın.

> Yeni bir gün bugün gülümse, tüm güzellikler başlayacak bugün ile. Günaydın hayırlı günler.

> Dostluk ne sadaka ne de söz ister. Dostluk yürek, cesaret ister. Yüreği güzel dostum günaydın.

> Günaydın arkadaşım; yeni bir gün bugün gülümse, tüm güzellikler başlayacak bugün seninle.

> Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşamadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.

> Günler aydınlık zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun

> Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürecek güzel bir gün nasip etsin. Günaydın.

> Hayır dileyelim mevladan günümüz uzak olsun beladan hayırlı ve güzel sabahlar....

> Yeni günün Size huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı sabahlar.

> Gözlerinizi bu sabah mucizelere açmanız dileğiyle, hayırlı günler dilerim.

> Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın.

> Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor. Günaydın

> Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

> Hayatı yaşamaya değer kılan şey dostluktur. Günaydın!

> Gözlerin mi doldu? İşler ters mi gidiyor? Unutma… Ben her zaman yanındayım… Günaydın canım!

EN GÜZEL, ANLAMLI VE NEŞELİ GÜNAYDIN MESAJLARI

> Hayat boştu bir zamanlar, uyandım sen varsın şimdi sığmıyor hiçbir yere bu hayat. Günaydın.

> Aklımın bir yarısını sana verdim. Öbür yarısı bende, sana bir an önce kavuşmak için plan yapıyor. Günaydın…

> Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın…

> Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

> Gülümsemen güneş gibi ışıltılı. Umarım yüzünde bir gülümseme ile uyanırsın ve bana yaptığın gibi dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın…

> Her gün bir gün öncesinden daha güzel bir gün geçirmeni ve seni hep mutlulukların karşılamasını dilerim. Günaydın.

> Güneşin parlak ışıklarıyla doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizinle olsun. Günaydın.

> Cennet nerede bilir misin? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerde, bazen gündüzlerde, bazen gecelerde ama; en güzeli...SEVGİ DOLU YÜREKLERDE...Günaydınlar.

> Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

KOMİK, GÜLDÜREN GÜNAYDIN MESAJLARI

> Vurur yüze ifadesi, Günaydın ev ahalisi.

> Keşke her sabah alarm çaldığında polisler kapıyı kırıp yat yat dese de geri yatsak.

> Severek ayrılanlar deyince aklıma sadece yastık ve yorganım geliyor. Hepinize Günaydın

> Sevmek çay, sevilmek şeker bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer, günaydın gariban dostum…

> Bu sabahları neden bu kadar erkene koymuşlar ya? Günaydın!

> Erken yatar geç kalkar, geç yatar erken kalkar, dal sarkar kartal kalkar, dal sarkar kartal kalkar. Kısacası "Günaydın " diyecektim.

> Baktınız hayat size gülmüyor, siz hayata gülün gıcıklık olsun. Günaydın.

> Hey! Erken uyanmanın mucidi sana sesleniyorum, vicdanınız rahat mı acaba?

> Seçim yapıp sabahların daha geç olmasını sağlayamaz mıyız? Günaydınlar.

> Güne filtre kahvesiz başlayamayanlar, biz komple kahvehane içsek başlayamıyoruz bilginize, günaydın.

> Uykuyu sevmesek, öğleden sonra sabah olurdu öyle bir kadersizlik

> Uykusunu almışlar hariç herkese günaydın.

> Yapımda emeği geçen yastık, yorgan, yatak üçlüsüne teşekkür ederiz, uykumuzun sonuna geldik.

DİNİ GÜNAYDIN MESAJLARI

> Sabaha ulaşanlara sеlam, ulaştıran Rabbimе şükürlеr olsun.

> Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü, dinimize göre haftanın kıymetli günü olan cumanızı mübarek olsun, hayırlı günler.

> Hayırlı ve güzel sabahlar. Bugünün ve gönlün hep mutluluk dolsun.

> Velhasıl herkes kendi imtihanının Ağırlığına inanır. Ama bilmezler ki Allah hiç kimseye Taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Günaydın

> Ey yeri göğü kudret eliyle ayakta tutan Allah’ım.! Seni seven kullarını karanlıklarda bırakma..! Dert verip derman aratma..! GÜNAYDIN…

> En mutῘu en güzeῘ sabahῘar senin oῘsun… bugünün ve gönῘün hep mutῘucuk doῘsun.

> Günaydın! Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Mutlu ve huzurlu günler dilerim.

> Rabbim her şeyin hayırlısını versin, hayırlı huzurlu mutlu neşeli sabahlar…

> Umut dolsun yüreğine, mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun. Hayırlı günler, iyi sabahlar.

> Allahu Teala’nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, Rabbim hayırlı, huzurlu, sağlık huzurlu bir gün nasip etsin.

> Gözlеrinizi bu sabah mucizеlеrе açmanız dilеğiylе, hayırlı günlеr dilеrim.

> Rahman vе Rеsul aşkı еksik olmasın. Mutlu vе huzurlu günlеr dilеrim.

> Yеni bir günе daha gözlеrimizi açtığımız için Allah’a şükürlеr olsun. Günaydın.

> Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım, seher vakti yapılan ve kabul olunan duam GÜNAYDIN

> Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürecek güzel bir gün nasip etsin. Günaydın.

> Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Mutlu ve huzurlu günler dilerim.

> Yüreğine mutluluk dolsun. Melekler duacınız olsun, günümüz aydın sabahımız hayırlı olsun.

> Üç bilinenli bir denklemdir hayat sabır,şükür,dua, üçüde kalbe şifa alınan nefese,yaşama, yaşamın tadı dostlara Günaydın

> Rabbim sen bizi hayra anahtar, Şerre kilit eyle… Huzura, sabaha, insanlığa, yüreklere Bismillah…..

> Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bir dünyada suskunluğumuzu duyan RABB’imize sonsuz şükürler olsun.. Hayırlı sabahlar…

> Madem ki dua etmemizi emrettin allahım, emrettiğin şu duayı kabul buyur; Bana hayrı ver, hayırsızsa hayra çevirip ver… Hayırlı Sabahlar..

> Ol dedi oluverdi Rabbimin en güzel mucizesi insan Günün hayr’ı bereketi üzerine olsun Dua’sına kalbini koyanlardanmısın Günaydın Sevgiyle

> Yeni bir güne daha gözlerimizi açtığımız için Allah’a şükürler olsun. Günaydın.

> Selam ve dua ile başlayalım güne, hep birlikte kavuşalım rahmetine, günaydınlar hepimize.

> Sabah ola hayır ola, gönlün mutluluk ile dola. Hayırlı sabahlar ilk duamdır sana, günaydın canım.

> Kalbinde cennet taşıyan insanlar var; Bulundukları her yere huzur veren; Hassas, kırılgan, içten, samimi, Yüreği güzel insanlar… Allah bizi o özel insanlarla karşılaştırsın… Hayırlı Sabahlar…

> Kul Plan Yaparken Kader Gülermiş… Herşeyin Hayırlısını Yaşayacağımız Bir Gün Olması Dileğiyle…. Mutlu Huzurlu Günler Canlar Günaydınnnn

> Zamanın bile çözemediği dertler olsa da ; SABIR var.. ŞÜKÜR var.. DUA Var.. ALLAH var.. gam yok… Hayırlı Sabahlar…

> Yeni günün Size huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı sabahlar

> Ey güzeller güzeli gülüm, fani yaşamın tek gerçeği biricik sevgilim. Ey canımın canı! dalına konup ötmek isteyen bir bülbülüm ben. Yüzünde gonca gonca gül biten yârim, hayırlı sabahlar.

> Sevgili Müslümanlar gönlünüze göre sabah namazına kalkın ki ALLAH (c.c) günahlarınızı azaltsın, hayırlı sabahlar.

> Allah’ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım. Rabbim gününüzü hayırlı eylesin, günaydın…Rabbim bugün sizin için ne hayırlıysa onu yaşatması temennisi ile hayırlı sabahlar

> Allah’ım yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Hayırlı Sabahlar.

> Dua ibadetin özüdür bol dualı bir gün dileğiyle günümüz aydın kazancımız bereketli olsun, yüzünden gülümseme, cebinden para eksik olmasın. Hasleten hayırlı sabahlar...

> Sabahınız hayırlı, umutlarınız daim olsun. GÜNAYDIN.

> Selam ve dua ile başlayalım güne, hep birlikte kavuşalım Rabbimizin rahmetine, günaydınlar hepimize.

> Yaşadığımız her anın kıymetini bilen, bildiği ile amel eden, Salihler zümresinden olmak dileği ile... Günaydın, hayırlı sabahlar.

> Herkese nasip olmayan mutluluk duygusu sizinle olsun. Günaydın, hayırlı Sabahlar...

> İman ibadetin özüdür boῘ duaῘı bir gün diῘeğiyῘe günümüz aydın kazancımız bereketῘi heῘaῘ oῘsun, cümῘeten hayırῘı sabahῘar..

> Bir tutam sevgi bir tutam dostῘuk bir tutam mutῘuῘuk gönderiyorum yüreğinize hep mutῘu oῘmanız diῘeğiyῘe…… günaydın

> Arkadaşım, hayırlı sabahlar. Allah’ın Rahmeti ve bereketi hep üzerinize Olsun! Sabahınız hayır, gününüz huzurlu ve bol kazançlı geçsin inşallah.

> Cennet nerede bilir misin? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerde, bazen gündüzlerde, bazen gecelerde ama; en güzeli…SEVGİ DOLU YÜREKLERDE…Günaydınlar, Hayırlı Günler

> Yeni günün Size huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı sabahlar...

> Hеrkеsе nasip olmayan mutluluk duygusu sizinlе olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar.

> Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürеcеk güzеl bir gün nasip еtsin. Günaydın.

> Sabah ola hayır ola, gönlün mutluluk ilе dola. Hayırlı sabahlar ilk duamdır sana, günaydın canım.

> Yeni bir güne daha gözlerimizi açtığımız için Allah’a şükürler olsun. Günaydın.

> İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, günün aydın olsun, Günaydın Dostum.

> Allah(C.C.) hayırlarla dolu güzel bir gün nasip etsin, Günaydın.

> Allah’a şükredilerek uyanılan bir sabah günün hayrını çoğaltır şükürler olsun. Gününüz,gönlünüz aydın olsun. Hayırlı Sabahlar

> Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi ve dilinizden dua hiç eksik olmasın. Günaydın

> Çok şükür ki sevdiklerimizi görebilmeniz için bir gün daha verildi… Hamdolsun… Hayırlı Sabahlar…

> Gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle hepinize hayırlı sabahlar.

> Uyku küçük ölüm derler, yeni bir güne Bismillah. Bütün güzellikler senin olsun, Günaydın hayırlı günler.

> Sağanak sağanak rahmet yağsın hayatına, her gün Resulallah girsin rüyana, melekler amin desin dualarına, kalbine nur, hanene huzur dolsun. Hayırlı sabahlar.

> Sana emanet ÂLLAH /hım Içimde ne varsa duâmda Aminlerim de Nasıl biliyorsan öyle eyle Sabahınız nur gününüz aydınLar OlSuN İNŞALLAH

> Sev hayatını, kendini sev, Masmavi umutlarını sev… Her şeye rağmen gösterdiğin sabrını, Uyandığın her sabahı sev… Ve şükret aldığın her nefese… Günaydın

> KaIbiniz duayIa oIsun, gönIünüz huzurIu oIsun, yüreğiniz sevgiyIe doIsun, geceniz hayır, sabahınız nur doIsun. hayırlı sabahlar

RESİMLİ GÜNAYDIN MESAJLARI



