En Güzel Günaydın Mesajları 2022

Sabah dileklerinizi özel birine, arkadaşlarınıza, erkek arkadaşınıza, kız arkadaşınıza, meslektaşınıza veya aile ve sosyal medyadaki birine ileterek size karşı izlenimini değiştirebilirsiniz. Kuşkusuz, günaydın mesajları veya aşk mesajları, insanın kalbinin ritmini bozar ve yüze alaycı bir gülümseme getirir. Sevdiklerinize en etkileyici günaydın mesajları göndererek sabahlarını tatlı ve güzel hale getirebilirsiniz. İşte sevginizi ve hayranlığınızı sağlayacak bazı günaydın mesajları…

EN YENİ VE ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI

> Yepyeni çok güzel bir gün! Sana sunacağı sevgi, huzur, mutluluk, başarı almaya hazır mısın? Hayırlı sabahlar.

> Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

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> Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa, Rabbim gönlünüze onu versin. Hayırlı sabahlar.

> Küçük mutluluklardan büyük sevinçler yaşayacağınız huzurlu bir gün olsun. Günaydın.

> Yüzünüzün yüreğinizle birlikte güldüğü, güzel bir gün olsun. Olmaz dediğiniz ne varsa olsun. Bitmez dediğiniz ne varsa bitsin. Hayırlı sabahlar.

> Her sabah uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şeyin sen olması ne kadar da güzel değil mi arkadaşım? İlk günaydının benden.

> Gözlerini bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin. Hayırlı sabahlar.

> Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun.

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> Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşamadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.

ÖZGÜN Kısa güzel resimli ve anlamlı günaydın mesajları

KISA GÜNAYDIN MESAJLARI

> Günler aydınlık zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun

> Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürecek güzel bir gün nasip etsin. Günaydın.

> Hayır dileyelim mevladan günümüz uzak olsun beladan hayırlı ve güzel sabahlar....

> Yeni günün Size huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı sabahlar.

> Gözlerinizi bu sabah mucizelere açmanız dileğiyle, hayırlı günler dilerim.

> Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın.

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> Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor. Günaydın

> Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

> Hayatı yaşamaya değer kılan şey dostluktur. Günaydın!

> Gözlerin mi doldu? İşler ters mi gidiyor? Unutma… Ben her zaman yanındayım… Günaydın canım!

ÖZGÜN Günaydın mesajları... Resimli güzel anlamlı kısa günaydın mesajları

EN GÜZEL, ANLAMLI VE NEŞELİ GÜNAYDIN MESAJLARI

> Hayat boştu bir zamanlar, uyandım sen varsın şimdi sığmıyor hiçbir yere bu hayat. Günaydın.

> Aklımın bir yarısını sana verdim. Öbür yarısı bende, sana bir an önce kavuşmak için plan yapıyor. Günaydın…

> Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın…

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> Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

> Gülümsemen güneş gibi ışıltılı. Umarım yüzünde bir gülümseme ile uyanırsın ve bana yaptığın gibi dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın…

> Her gün bir gün öncesinden daha güzel bir gün geçirmeni ve seni hep mutlulukların karşılamasını dilerim. Günaydın.

> Güneşin parlak ışıklarıyla doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizinle olsun. Günaydın.

> Cennet nerede bilir misin? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerde, bazen gündüzlerde, bazen gecelerde ama; en güzeli...SEVGİ DOLU YÜREKLERDE...Günaydınlar.

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> Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

KOMİK, GÜLDÜREN GÜNAYDIN MESAJLARI

> Vurur yüze ifadesi, Günaydın ev ahalisi.

> Keşke her sabah alarm çaldığında polisler kapıyı kırıp yat yat dese de geri yatsak.

> Severek ayrılanlar deyince aklıma sadece yastık ve yorganım geliyor. Hepinize Günaydın

> Sevmek çay, sevilmek şeker bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer, günaydın gariban dostum…

> Bu sabahları neden bu kadar erkene koymuşlar ya? Günaydın!

> Erken yatar geç kalkar, geç yatar erken kalkar, dal sarkar kartal kalkar, dal sarkar kartal kalkar. Kısacası "Günaydın " diyecektim.

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> Baktınız hayat size gülmüyor, siz hayata gülün gıcıklık olsun. Günaydın.

RESİMLİ GÜNAYDIN MESAJLARI