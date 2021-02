En güncel Regaib kandil mesajı: En güzel 2021 kısa, anlamlı ve resimli Regaib kandili mesajları

Regaib kandiline kavuşmanın sevincini Müslümanlar sevdiklerine kandil mesajı göndererek kutlamak istiyor. Bu sevinç tüm İslam aleminde yaşanıyor. Bu mübarek gece bugün tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Sabahın erken saatleriyle birlikte Müslümanlar, bu mübarek gün için sevdiklerine SMS, Whatsapp ya da diğer iletişim araçları üzerinden kandil mesajları göndermek istiyor. Özellikle pandemi nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan Müslümanlar, en güzel ve özel Regaib kandili mesajlarını sevdiklerine ulaştırmak için sabırsızlanıyor. Haberimizde hazırladığımız kısa, anlamlı, resimli ve çok özel kandil mesajı listesi ile sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Regaib Kandil Mesajları ve kısa, anlamlı, resimli ve samimi kandil mesajı seçenekleriyle birlikte haberimizin devamında yer alıyor. İşte, en özel Regaib kandili mesajları ve kısa, anlamlı, resimli ve en güncel kandil mesajı...

REKLAM

KISA, ANLAMLI, RESİMLİ VE EN ÖZEL REGAİB KANDİL MESAJI

Müslümanlar arasında günümüz teknolojisiyle birlikte uzaktan uzağa iletişim kurmak artık daha kolay hale geldi. Bu nedenle sevdiklerine uzaktan Regaib kandili mesajı atmak isteyenler, “Kandiliniz Mübarek olsun” dileklerini en kısa ve anlamlı şekilde ulaştırmak istiyor. Biz de hazırladığımız bu haberle birlikte sevdiklerinizi kandil mesajları ile sevindirmenize vesile olmak istedik.

REGAİB KANDİLİ MESAJLARI KISA

Kopyalayıp doğrudan sevdiklerinizle paylaşın. Sevdikleriniz ile SMS, Whatsapp ya da diğer iletişim araçlarıyla iletebileceğiniz, onları uzaktan da olsa hatırladığınızı ve sevdiğinizi hissettirebileceğiniz kısa Regaib kandili mesajları şöyle:

REKLAM

* Regaib Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

* Mübarek Regaib kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

* İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

* Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

REKLAM

* Regaib Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

* Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

REKLAM

* De ki; Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Kandiliniz mübarek olsun.

* Regaib Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

* Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

* Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

* Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİB KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

Bazı insanlar sevdiğine iyi dileklerini görsel yollarla iletmeyi sever. Bunun için kandil mesajları arasından resimli olanları tercih ederler. Bu nedenle hazırladığımız resimli Regaib kandili mesajları ile sevdiklerinize SMS atın. İşte en özel anlamlı ve samimi resimli Regaib kandil mesajları:

REKLAM

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

REKLAM

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaib kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib kandiliniz mübarek olsun...

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun.

REKLAM

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun.

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

REKLAM

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaib kandiliniz mübarek olsun.

Regaib kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

SAMİMİ, RESİMLİ KANDİL MESAJLARI SMS İLE KUTLAMA

REKLAM

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

REGAİB GECESİ’NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Kandil mesajları sonrası merak edilen bir diğer konu ise Regaib kandili gece yapılması gereken ibadetlerdir. Konuyla ilgili detayları haberimizde hazırladık. İşte bu gece yapmanız gereken ibadetler şöyle:

REKLAM

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.

Allah'ı çokça zikretmek, sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer alır. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

Bu gece okunacak dua ve surelerle ilgili detaylara aşağıda yer verdiğimiz Regaib Kandili gecesi okunacak dua ve sureler haberi üzerinden ulaşabilirsiniz.

REKLAM

Kandiliniz Mübarek Olsun.

En güzel Regaib Kandili mesajları

Mübarek gece Regaib kandilinde okunacak dua

Regaib kandili zikirleri ve tesbihleri