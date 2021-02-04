​ Canı pahasına suya daldı ​

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.
METRELERCE SUDA YÜRÜDÜ
- Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı. Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.
SULAR ÇEKİLDİ
Öte yandan sel felaketinin izleri silinmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) bağlı ekipler, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bodrum katlarda ve binaların girişlerinde biriken suların tahliye işlemini sürdürdü. Vidanjörler yardımıyla bodrum katlarda biriken suları çeken ekipler, çekilen suları boru vasıtasıyla kanalizasyonlara aktararak bölgeden arındırdı. Suların çekilmesinin ardından su altında kalan eşyalar ortaya çıkarken, bazı apartman girişlerinde çamurlar kaldı. Konak Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri de selin getirdiği malzemeleri ve çamura sokaktan temizlemeye çalıştı.
24 SAATTE 155 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
- Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk de, son 24 saatlik sürede, Bayraklı’ya 144, Bornova’ya 137, Menderes’e 135 kilogram yağışın düştüğünü, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinde ise yağış miktarının 118 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Şubat ayı ortalamasının kent genelinde 102 kilogram olduğunu belirten Öztürk, “Aylık ortalama yağışın bir buçuk katı 24 saatte yağdı” dedi.