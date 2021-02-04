​ Canı pahasına suya daldı ​ Canı pahasına suya daldı İzmir’de meydana gelen sel felaketinde polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kurtardı. Ekipler, kimi zaman da kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Bir polis beline kadar suya girip, araçlarda kimse var mı, diye teker teker kontrol etti. O görüntüler herkesin takdirini kazandı.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 03:48 Yeni Şafak