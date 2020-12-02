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POLİTİKA

​ Kepazelik: Bahçeli'nin Başarır açıklaması

Kepazelik

MHP’lideri Bahçeli, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK’yı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Orduya ‘satılmış’ demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığın aleni beyanıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk Silahlı Kuvvetler’i hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi:

“CHP, Türkiye’ye cephe almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur. Bizim CHP’yle sorunumuz, Türkiye’yle sorunu olduğu içindir. Bizim CHP’yle sorunumuz sakat ve sancılı politikalarıyla ilgilidir. Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Orduya ‘satılmış’ demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığın aleni beyanıdır.

Satılık vekil
GÜNDEM
Satılık vekil

ASKERE DÜŞMANLIK DÜŞMANA ASKERLİKTİR

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, bu zehirli ve zillet CHP anlayışına diyorum ki; askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP’nin kutuplaşmadığı, kurcalamadığı, kaşımadığı, kanatmadığı, karıştırmadığı geriye ne kalmıştır? Bilhassa Türkiye, hak ve menfaatlerini muktedir şekilde savundukça, Kılıçdaroğlu’nun gözüne perde, gönlüne peçe iniyor.

Zıvanadan çıktılar
GÜNDEM
Zıvanadan çıktılar

İŞTE ZİLLET BUDUR

Türkiye Cumhuriyeti, pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin; arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin; köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının; pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez, Allah’ın izniyle de terk edilmeyecektir. Artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen CHP bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. İşte zillet budur. İşte hezimet budur.

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