​ KPSS Ortaöğretim bugün saat kaçta yapılacak?

Türkiye'nin tüm illerinde dün akşam 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sınavların iptal olup olmadığı merak ediliyordu. O sınavlardan biri de bugün düzenlenecek olan KPSS Ortaöğretim.

Peki sokağa çıkma yasağı nedeniyle KPSS Ortaöğretim sınavı iptal mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

Sınavın iptal olması gibi bir durum söz konusu değil. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, konu ile ilgili Twitter hesabından bu açıklamayı gerçekleştirdi:

''İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre; Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 130 dakika süre tanınacak, ayrıca 10.00'dan sonra salona girişler yasaklanacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.