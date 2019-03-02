Gündem 02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
POLİTİKA

02 Mart 2019 Cumartesi gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri

02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

Milli Savunma Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için "Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak" dedi. Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza verildi. Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik yeni bir indirimin müjdesi verdi. Milli uçak 2026 yılında göklerde olacak. 02 Mart 2019 Cumartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Milli uçak 2026'da göklerde
  • Türkiye'yi uluslararası arenada farklı bir noktaya taşıyacak olan Milli Uçak projesinde tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uçağın 2023'te hangardan çıkarılacağını belirtirken, 2026'da ise göklerde görülmeye başlanacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Milli uçak 2026'da göklerde
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Milli uçak 2026'da göklerde

  • Bakan Akar: Operasyon hazırlığı tamam, talimat bekliyoruz
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yönelik operasyon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Akar: Operasyon hazırlığı tamam, talimat bekliyoruz
GÜNDEM
Bakan Akar: Operasyon hazırlığı tamam, talimat bekliyoruz

  • Fıkra gibi: Kültür Müdürlüğü 83 yaşındaki adamı mahkum ettirmekte kararlı
  • Trabzon'da 1958 yılında kendisine bir ev yapan Yusuf Gurbetoğlu, evinin 2005 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'kültür varlığı' ilan edildiğini yıllar sonra öğrendi. 83 yaşındaki Gurbetoğlu, aradan geçen yıllar içerisinde evinde bazı tadilatlar yaptırdı. 2017'de mahkemeden gelen yazıyla hayatının şokunu yaşayan yaşlı adam, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalafet suçundan hapis cezası aldı. Mahkeme Başkanı hükmün açıklanmasını geriye bıraktı ancak İl Kültür Müdürlüğü'nün Avukatı, bu karara itiraz etti. Gurbetoğlu'nun hapis yatıp yatmayacağına dair mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

Fıkra gibi: Kültür Müdürlüğü 83 yaşındaki adamı mahkum ettirmekte kararlı
GÜNDEM
Fıkra gibi: Kültür Müdürlüğü 83 yaşındaki adamı mahkum ettirmekte kararlı

  • Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza
  • İstanbul'da ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen sürücüye bin 320 lira idari para cezası kesildi.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza
GÜNDEM
Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza

  • Erdoğan: Pakistan-Hindistan geriliminde üzerimize düşeni yapacağız
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz" dedi. Pakistan-Hindistan krizine ilişkin, "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur" diyen Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan: Pakistan-Hindistan geriliminde üzerimize düşeni yapacağız
GÜNDEM
Erdoğan: Pakistan-Hindistan geriliminde üzerimize düşeni yapacağız

  • Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik yeni bir indirimin müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimle elektrik kullanabileceğini açıkladı.

Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi
EKONOMİ
Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi

iPhone fotoğraf yarışmasının kazananları
FOTOĞRAF 10
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Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max
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LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS
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Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max
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Robert Glaser (Almanya), iPhone 7
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Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max
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Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus
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Andrew Griswold (ABD), iPhone XS
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Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max
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Nikita Yarosh (Belarus), iPhone 7
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Dina Alfasi (İsrail), iPhone X
iPhone fotoğraf yarışmasının kazananları
Apple'ın geçtiğimiz ay düzenlediği 'Shot on iPhone Challenge' fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı. Dünyanın dört bir yanındaki iPhone fotoğrafçıları, çektikleri en iyi fotoğrafları Shot on iPhone Challenge'da paylaştı. Yarışmaya katılanlar fotoğrafları çeşitli iPhone modelleriyle çekti. Kazanan ülkeler arasında Singapur, ABD, Almanya, Beyaz Rusya gibi ülkelerden fotoğrafçılar yer alıyor.

Sivas’taki Delik Tepe gizemini koruyor
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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü yakınlarında bulunan ve Delik Tepe olarak bilinen tünel görenlerin dikkatini çekiyor.
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Büyük bir höyüğün üzerinde bulunan ve uzaktan bakılınca delik şeklinde gözüken tünel bilinmeyenleri ile merak konusu.
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Yaklaşık 20 dakikalık bir tırmanışın ardından tünelin girişine ulaşılıyor.
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İnsan yapımı olan tünelin tarihin hangi döneminde ve kimler tarafından açıldığı bilinmiyor.
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30 derece eğimle açılan tünel 152 basamaktan oluşuyor.
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30 derece eğimle açılan tünel 152 basamaktan oluşuyor. Tünelin kalan kısmı ise toprak ve kayalarla kapanmış durumda. Tünelin sadece 34 metre derinlik ve 55 metre uzunluğuna kadar ulaşılabiliyor.
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Tünelin kalanında ne olduğu ise bilinmiyor. Tünelin gizli bir geçit olduğu, höyüğün içinde bulunan bir yer altı şehrine açıldığı gibi rivayetler var.
Sivas’taki Delik Tepe gizemini koruyor
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Delik Tepe Höyüğü ve adını aldığı höyüğün tepesindeki insan yapımı tünel gizemini koruyor.

35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısındaki iş yerinde hizmet veren Altıgöz, bünyesinde yaklaşık 10 bin adet nostaljik araç-gereç bulunduruyor.
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Geçmişte insanlar tarafından kullanılan telefondan, bozuk ve madeni para ile radyo ve gramofon gibi birçok ürünü saklayıp muhafaza eden Alagöz, sosyal sorumluluk projelerinden dizi ve film setleri ürünlerden faydalanıyor.
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Eski olan her şeyi beğenip antika eşyalarına aşık olduğunu söyleyen Altıgöz, antikacılığın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.
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Altıgöz, “Bu tutku 1984 yılında bana hediye edilen kömürlü ütü ile başlamıştım. Bu sevdam tutkuya, eski ve anısı olan her şeyi topluyorum. Şimdi bu işe dönüştü ve giderek de artıyor. Ancak son yıllarda elimizdeki stoklar yavaş yavaş azalıyor. Ürünlerimizi, kentimizde olan özel müzelere veriyoruz. Dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda ve sosyal sorumluluk projelerinde ürünlerimiz kullanıldı. Ürünlerimizi bizden daha iyi bakacak olan varsa hediye de edebiliyoruz dedi.
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Altıgöz Kahramanmaraş’ımız milli mücadele de kahramanlık etmiş bir şehirdir. Ben elimdeki ürünlerle aile müzesi yapmayı planlıyorum. Sayı olarak elimizde yaklaşık 10 bin adetin üzerinde ürün var. Yani sosyal yaşamın içinde yaşamış her türlü alet, edevat var. Bir çalgı aleti, plak, kibrit, broşür ve su faturasında aklınıza ne gelirse her türlü kullanılmış ailelerin yaşamaları için kullanılan hikayesi olan ürünleri alıyoruz koruyoruz. Benim bildiğim bende bulunan 500 yıla yakın sandıklarımız var. Ağaç kütüklerimiz var, bu ürünleri saklayıp muhafaza ediyorum, seviyorum bu bir aşk” diye konuştu.
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35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu
35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu
Kahramanmaraş'ta 35 yıl önce kendisine hediye edilen kömürlü ütü ile antika toplamaya başlayan Cahit Altıgöz, şimdi birçok ürünü müze görünümlü küçük iş yerinde muhafaza ediyor.


Süleyman Soylu: PKK'nın şah damarını kestik
OYNAT 01:29
Süleyman Soylu: PKK'nın şah damarını kestik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyeye atanan kayyumlarla PKK'nın şah damarını kestiklerini belirtti. Soylu, Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun dedi.

OYNAT 01:11
"Kürdistan Irak'ın kuzeyinde yallah oraya"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programları kapsamında Trabzon'da halka hitap etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 'Kürdistan' söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, 'Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a' dedi.

Bakan Kurum tapu senedinde QR kodu uygulamasını tanıttı
OYNAT 01:49
Bakan Kurum tapu senedinde QR kodu uygulamasını tanıttı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulaması için, 'QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmanızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz' dedi.

CHP'li başkan hızını alamadı: Oy vermezseniz bir daha bu köye gelmem!
OYNAT 00:19
CHP'li başkan hızını alamadı: Oy vermezseniz bir daha bu köye gelmem!
CHP'nin tekrar Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın geçtiğimiz günlerde vatandaşa, 'oy vermezseniz size hizmet yok. Sizi adam yerine koymayız.' dediği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Savaş'ın, ziyaret ettiği başka bir köyde de vatandaşın oy vermediği takdirde bir daha o köye gitmemekle tehdit ettiği görülüyor.

OYNAT 00:45
"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.


Düello Fenerbahçenin

Düello Fenerbahçenin

​Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.
Trabzonda fıkra gibi olay

Trabzonda fıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

Mehmetçiktalimat bekliyor

Mehmetçiktalimat bekliyor

Bakan Akar, operasyona ilişkin mesajlar verdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen maganda tepki çekmişti.
Türkiye müdahil oluyor

Türkiye müdahil oluyor

Erdoğan, Hindistan-Pakistan geriliminde arabulucu olacak.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Kayseridegol düellosu

Kayseridegol düellosu

​Beşiktaş öne geçtiği maçta Kayserispor'la berabere kaldı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
Dünyanın en zenginiydi

Dünyanın en zenginiydi

Howard Hughes, tüm servetini bir filme harcadı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.
Sınırda inceleme

Sınırda inceleme

​Bakan Akar ve kuvvet komutanları Ağrı'da.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.

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