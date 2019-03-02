02 Mart 2019 Cumartesi gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri
02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
Milli Savunma Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için "Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak" dedi. Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza verildi. Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik yeni bir indirimin müjdesi verdi. Milli uçak 2026 yılında göklerde olacak. 02 Mart 2019 Cumartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Milli uçak 2026'da göklerde
Türkiye'yi uluslararası arenada farklı bir noktaya taşıyacak olan Milli Uçak projesinde tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uçağın 2023'te hangardan çıkarılacağını belirtirken, 2026'da ise göklerde görülmeye başlanacağının müjdesini verdi.
Bakan Akar: Operasyon hazırlığı tamam, talimat bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yönelik operasyon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.
Fıkra gibi: Kültür Müdürlüğü 83 yaşındaki adamı mahkum ettirmekte kararlı
Trabzon'da 1958 yılında kendisine bir ev yapan Yusuf Gurbetoğlu, evinin 2005 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'kültür varlığı' ilan edildiğini yıllar sonra öğrendi. 83 yaşındaki Gurbetoğlu, aradan geçen yıllar içerisinde evinde bazı tadilatlar yaptırdı. 2017'de mahkemeden gelen yazıyla hayatının şokunu yaşayan yaşlı adam, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalafet suçundan hapis cezası aldı. Mahkeme Başkanı hükmün açıklanmasını geriye bıraktı ancak İl Kültür Müdürlüğü'nün Avukatı, bu karara itiraz etti. Gurbetoğlu'nun hapis yatıp yatmayacağına dair mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
Ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 320 lira ceza
İstanbul'da ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen sürücüye bin 320 lira idari para cezası kesildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz" dedi. Pakistan-Hindistan krizine ilişkin, "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur" diyen Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik yeni bir indirimin müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimle elektrik kullanabileceğini açıkladı.