04 Mart 2019 Pazartesi gün sonu haberleri

Erdoğan: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada tanzim satışlarıyla ilgili "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız" dedi.

GÜNDEM Erdoğan: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştırılacak

Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı. Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklandı.

DÜNYA Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı

İmamoğlu'ndan Albayrak'a ziyaret

Seçim çalışmaları kapsamında medya kuruluşları ile görüşen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Albayrak Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

GÜNDEM İmamoğlu'ndan Albayrak'a ziyaret

23 zincir markete soruşturma

Rekabet Kurumu sebze ve meyve satışlarında rekabet kurallarına aykırı davranan 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan marketler arasında Migros, Şok, Carrefour ve BİM gibi tanınmış zincir markalar da bulunuyor.

EKONOMİ 23 zincir markete soruşturma

Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.

REKLAM

GÜNDEM Gezi iddianamesi kabul edildi

Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı iddiası

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na Hatice Cengiz ile evlilik işlemleri için girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi Konsolosun evindeki fırında yakıldığı öne sürüldü. Konsolosun evinde yapılan incelemelerde, Kaşıkçı'ya ait kanın izlerini gösteren delillerin duvarlarda bulunduğuna da dikkat çekildi. Fırının yapımında çalışan işçinin bizzat fırının siparişinin konsolostan geldiğini ve istenen özellikler karşısında şaşırdığı belirtildi.

GÜNDEM Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı iddiası

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

5 ilde yer alan fatura ödeme noktalarına ilişkin abonelere uyarı geldi. Zorlu Enerji, ödeme noktası adı altında fatura tahsilatı yapan ancak sonrasında ortadan kaybolan yetkisiz fatura merkezleri konusunda abonelerine; fatura ödemeleri için bankaları tercih etmeleri çağrısında bulunurken, anlaşması olmayan yerlerde ödenen faturaların geçersiz olmasından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

EKONOMİ 5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

Tanzim Satış Noktaları'nda bugünden itibaren pirinç satışları da başladı. Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat 2 bin 500 tona yaklaştı.

EKONOMİ Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldık. Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak. Bu göstergelerin ana amacı yükseköğretim kurumları arasında adalet temelli rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koymaktır" dedi.

REKLAM

GÜNDEM YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

Sanayi Bakanlığı'ndan KOBİ'lere dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz" dedi. Varank, "Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Sanayi Bakanlığı'ndan KOBİ'lere dijitalleşme desteği

28 Şubat’ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardı

Albayrak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Şafak Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, 28 Şubat döneminde bir iş adamı ve Yeni Şafak gazetesinin sahibi olarak yaşadıklarını anlattı. Yolsuzlukların üzerine gittikleri için bakanlardan tehdit aldıklarını ifade eden Albayrak, “Ancak biz hiç yılmadık, hiç geri adım atmadık. Hiçbir zaman da mazlum olmadık. Yaşayacaklarımızı bilerek yola çıktık. Ancak Samsun’dan, Urfa’dan üniversiteyi kazanıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne okumak için gelmiş, başörtüsünden dolayı fakülteden içeri girememiş bir kızcağız ve bütün ailesi mazlumdur.” diyor.

HAYAT 28 Şubat’ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardı

Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı yakınında yaşayan 200'e yakın aile, hükümetin kurduğu sığınaklara yerleştirildi. 3 sığınak binasında toplanan ailelere burada barınma imkanının yanında giyecek, gıda ve ilaç yardımı sağlandığını bildirdi.

DÜNYA Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor

ABD vatandaşı doktor Suudi Arabistan'da işkence görüyor

REKLAM

New York Times gazetesi, hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Dr. Walid Fitaihi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu sırada işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

DÜNYA ABD vatandaşı doktor Suudi Arabistan'da işkence görüyor

Bakan Albayrak: Enflasyondaki düşüş sürecek

Şubat ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarının gıda fiyatlarını baskıladığını vurgulayarak, ''Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek'' dedi.

EKONOMİ Bakan Albayrak: Enflasyondaki düşüş sürecek