Gündem 04 Mart 2019 Pazartesi gün sonu haberleri
İSTANBUL

04 Mart 2019 Pazartesi gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarına ilişkin "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız" dedi. Rekabet Kurumu sebze ve meyve satışlarında rekabet kurallarına aykırı davranan 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. 04 Mart 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
04 Mart 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberleri
04 Mart 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberleri

Erdoğan: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada tanzim satışlarıyla ilgili "31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız" dedi.

Erdoğan: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştırılacak
GÜNDEM
Erdoğan: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştırılacak

Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı. Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklandı.

Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı
DÜNYA
Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı

İmamoğlu'ndan Albayrak'a ziyaret

Seçim çalışmaları kapsamında medya kuruluşları ile görüşen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Albayrak Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu'ndan Albayrak'a ziyaret
GÜNDEM
İmamoğlu'ndan Albayrak'a ziyaret

23 zincir markete soruşturma

Rekabet Kurumu sebze ve meyve satışlarında rekabet kurallarına aykırı davranan 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan marketler arasında Migros, Şok, Carrefour ve BİM gibi tanınmış zincir markalar da bulunuyor.

23 zincir markete soruşturma
EKONOMİ
23 zincir markete soruşturma

Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.

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Gezi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM
Gezi iddianamesi kabul edildi

Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı iddiası

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na Hatice Cengiz ile evlilik işlemleri için girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi Konsolosun evindeki fırında yakıldığı öne sürüldü. Konsolosun evinde yapılan incelemelerde, Kaşıkçı'ya ait kanın izlerini gösteren delillerin duvarlarda bulunduğuna da dikkat çekildi. Fırının yapımında çalışan işçinin bizzat fırının siparişinin konsolostan geldiğini ve istenen özellikler karşısında şaşırdığı belirtildi.

Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı iddiası
GÜNDEM
Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı iddiası

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

5 ilde yer alan fatura ödeme noktalarına ilişkin abonelere uyarı geldi. Zorlu Enerji, ödeme noktası adı altında fatura tahsilatı yapan ancak sonrasında ortadan kaybolan yetkisiz fatura merkezleri konusunda abonelerine; fatura ödemeleri için bankaları tercih etmeleri çağrısında bulunurken, anlaşması olmayan yerlerde ödenen faturaların geçersiz olmasından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir
EKONOMİ
5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

Tanzim Satış Noktaları'nda bugünden itibaren pirinç satışları da başladı. Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat 2 bin 500 tona yaklaştı.

Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı
EKONOMİ
Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldık. Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak. Bu göstergelerin ana amacı yükseköğretim kurumları arasında adalet temelli rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koymaktır" dedi.

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YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek
GÜNDEM
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

Sanayi Bakanlığı'ndan KOBİ'lere dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz" dedi. Varank, "Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde" açıklamasında bulundu.

Sanayi Bakanlığı'ndan KOBİ'lere dijitalleşme desteği
EKONOMİ
Sanayi Bakanlığı'ndan KOBİ'lere dijitalleşme desteği

28 Şubat’ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardı

Albayrak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Şafak Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, 28 Şubat döneminde bir iş adamı ve Yeni Şafak gazetesinin sahibi olarak yaşadıklarını anlattı. Yolsuzlukların üzerine gittikleri için bakanlardan tehdit aldıklarını ifade eden Albayrak, “Ancak biz hiç yılmadık, hiç geri adım atmadık. Hiçbir zaman da mazlum olmadık. Yaşayacaklarımızı bilerek yola çıktık. Ancak Samsun’dan, Urfa’dan üniversiteyi kazanıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne okumak için gelmiş, başörtüsünden dolayı fakülteden içeri girememiş bir kızcağız ve bütün ailesi mazlumdur.” diyor.

28 Şubat’ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardı
HAYAT
28 Şubat’ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardı

Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı yakınında yaşayan 200'e yakın aile, hükümetin kurduğu sığınaklara yerleştirildi. 3 sığınak binasında toplanan ailelere burada barınma imkanının yanında giyecek, gıda ve ilaç yardımı sağlandığını bildirdi.

Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor
DÜNYA
Keşmir'de halk sığınaklara yerleştiriliyor

ABD vatandaşı doktor Suudi Arabistan'da işkence görüyor

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New York Times gazetesi, hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Dr. Walid Fitaihi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu sırada işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

ABD vatandaşı doktor Suudi Arabistan'da işkence görüyor
DÜNYA
ABD vatandaşı doktor Suudi Arabistan'da işkence görüyor

Bakan Albayrak: Enflasyondaki düşüş sürecek

Şubat ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarının gıda fiyatlarını baskıladığını vurgulayarak, ''Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek'' dedi.

Bakan Albayrak: Enflasyondaki düşüş sürecek
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Enflasyondaki düşüş sürecek

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri 100 bin TL'ye satılıyor
FOTOĞRAF 17
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Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor.
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'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı. Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi.
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'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor.
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Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor.
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Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz dedi.
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Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.
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Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor.
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Kurtboğan cinsi çoban köpekleri 100 bin TL'ye satılıyor
Şanlıurfa'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor. Yetiştiricileri, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken, 100 bin liraya kadar satılabilen köpeklerin Orta Doğu ülkelerinden de talep edildiğini söyledi.

İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.
Nükleer restleşme

Nükleer restleşme

Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
2023 yılında hizmete sunacağız

2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın mitinginde halka hitap etti.
Trafikte adamdövmeye kalktı

Trafikte adamdövmeye kalktı

Hız sınırı, trafik kuralı tanımayan motorcu artistliği.

23 zincirmarkete soruşturma

23 zincirmarkete soruşturma

​Rekabet Kurumu fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçti.

16 kişi için müebbet isteniyor

16 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi.
Cesedi bu fırında yakıldı

Cesedi bu fırında yakıldı

​Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddialar.
Kovalamaya devam edeceğiz

Kovalamaya devam edeceğiz

Erdoğan: Terör örgütleri halkımı huzursuz edemeyecek.
Ödemeyi yanlış yerden yapmayın

Ödemeyi yanlış yerden yapmayın

Sahte fatura ödeme merkezlerine karşı uyarı.
Pirinç de tanzim rafında

Pirinç de tanzim rafında

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
Üniversitelere karne verilecek

Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı yeni düzenlemeyi açıkladı.

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