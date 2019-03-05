05 Mart 2019 Salı gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri
05 Mart 2019 Salı gün sonu haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 388 lira taksitle konut müjdesini verdi. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılacak. Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı. 05 Mart 2019 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.
ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers, tatilde yemek yediği bir restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı. Yüzündeki kızarıklık ve ağrı şikayetiyle doktora giden genç kadın insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca isimli bakteri kaptı. Sabundan bulaşan bakteri genç kadının yüzünü yedi.
388 lira taksitle konut müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kasımpaşa'da TOKİ Sosyal Konutları tanıtım töreninde 50 bin sosyal konutun müjdesini verdi. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin yarından itibaren toplanmaya başlanacağını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını belirtti.
Bir dönemin devi Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden faaliyete açıldı. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bankanın bugün itibariyle yeniden faaliyete açıldığının haberini paylaşarak emeği geçen herkese teşekkür etti.
El Bab'da bombalı saldırı: 8 yaralı
Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı. Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Selçuk Bayraktar açıkladı: Katılımcı sayı 3'e katladı
Bu yıl düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Resmi hesabından attığı Tweet ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuran katılımcı sayısını açıklayan Bayraktar, geçtiğimiz yıla göre 3 kat daha fazla başvuru aldıklarını açıkladı.
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
A Milli Takımımız, martta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak.
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Karanlık zihniyeti deşifre oldu
MHP lideri Bahçeli "Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal gibi yalan söyleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da yaptığı konuşmada CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun sözlerine tepki göstererek "CHP'nin adayı 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun kimi Bay Kemal gibi yalan söyleme" dedi.
Yarı fiyatına satılık 26 bin araç
Araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Fleetcorp’un iflasının ardından, 26 bin aracı İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı. Üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya hitap ederken, fiyatlar ise piyasanın yarı fiyatına kadar iniyor.
Washington Post: Yolda yeni bir Arap Baharı var mı?
Sudan ve Cezayir’deki hükümet karşıtı kitlesel protesto gösterilerinin hız kesmeden devam etmesi çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi. Amerikan Washington Post gazetesi, yaşananlar üzerine "Yolda yeni bir Arap Baharı mı var?” sorusunu gündeme getirdi. Yazar Tharoor; "Cezayir ve Sudan'daki olaylar, son iki yılda bölgenin üçte birini vuran çok çeşitli protesto hareketlerinin bir parçası" ifadelerini kullandı.
Trump'ın Türkiye kararına ilk tepki
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin Gümrüksüz Ticaret Programından çıkarılmasına yönelik kararına ilk tepki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, kararın 75 milyar dolarlık ticaret hedefi ile çeliştiğini ve firmaları olumsuz etkileyeceğini açıkladı.
3 ayda 3'üncü otelini sattı
Geçtiğimiz aylarda Miami'deki paylarını 103 milyon dolara, Madrid'deki paylarını ise 210 milyon euroya satan Doğuş Grubu otel tarafında son satışını içeride yaptı. Marmaris'te yer alan Doğuş Grubu'na ait 288 odalı D-Resort Grand Azur'un Alman turizm devi TUI Travel'a bağlı TT Hotels Turkey'e devrine onay çıktı. Grubun Grand Azur ile birlikte portföyündeki otel sayısı da 14'e çıkmış oldu.
Asırlık gecikme ile ibadete açılıyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da ibadete izin verilen ve maliyeti yaklaşık 1 milyon euro olan ilk cami Nisan'da açılıyor. Atina'da Osmanlı döneminden kalma diğer camiler ibadete kapalı.
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Yaya ve okul geçitlerine çizilecek
İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan genelgede, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksiklerinin kısa sürede giderilmesi istendi.