Gündem 05 Mart 2019 Salı gün sonu haberleri
POLİTİKA

​05 Mart 2019 Salı gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri

05 Mart 2019 Salı gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 388 lira taksitle konut müjdesini verdi. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılacak. Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı. 05 Mart 2019 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
05 Mart 2019 Salı gün sonu haberleri
05 Mart 2019 Salı gün sonu haberleri
  • Restoranda elini yıkadığına pişman oldu
  • ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers, tatilde yemek yediği bir restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı. Yüzündeki kızarıklık ve ağrı şikayetiyle doktora giden genç kadın insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca isimli bakteri kaptı. Sabundan bulaşan bakteri genç kadının yüzünü yedi.

Restoranda elini yıkadığına pişman oldu
HAYAT
Restoranda elini yıkadığına pişman oldu
  • 388 lira taksitle konut müjdesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kasımpaşa'da TOKİ Sosyal Konutları tanıtım töreninde 50 bin sosyal konutun müjdesini verdi. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin yarından itibaren toplanmaya başlanacağını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını belirtti.

388 lira taksitle konut müjdesi
EKONOMİ
388 lira taksitle konut müjdesi

Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada
OYNAT 00:29
Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada
Şile Yolunda okul servisiyle ilerleyen sürücü trafikte art arda makas attı. Trafik magandasının adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


  • Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı
  • Bir dönemin devi Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden faaliyete açıldı. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bankanın bugün itibariyle yeniden faaliyete açıldığının haberini paylaşarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı
EKONOMİ
Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden açıldı
  • El Bab'da bombalı saldırı: 8 yaralı
  • Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı. Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

El Bab'da bombalı saldırı: 8 yaralı
DÜNYA
El Bab'da bombalı saldırı: 8 yaralı
  • Selçuk Bayraktar açıkladı: Katılımcı sayı 3'e katladı
  • Bu yıl düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Resmi hesabından attığı Tweet ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuran katılımcı sayısını açıklayan Bayraktar, geçtiğimiz yıla göre 3 kat daha fazla başvuru aldıklarını açıkladı.

Selçuk Bayraktar açıkladı: Katılımcı sayı 3'e katladı
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar açıkladı: Katılımcı sayı 3'e katladı
  • Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
  • A Milli Takımımız, martta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak.

Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
SPOR
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
  • Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Karanlık zihniyeti deşifre oldu
  • MHP lideri Bahçeli "Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir" dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Karanlık zihniyeti deşifre oldu
GÜNDEM
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Karanlık zihniyeti deşifre oldu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal gibi yalan söyleme
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da yaptığı konuşmada CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun sözlerine tepki göstererek "CHP'nin adayı 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun kimi Bay Kemal gibi yalan söyleme" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal gibi yalan söyleme
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal gibi yalan söyleme
  • Yarı fiyatına satılık 26 bin araç
  • Araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Fleetcorp’un iflasının ardından, 26 bin aracı İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı. Üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya hitap ederken, fiyatlar ise piyasanın yarı fiyatına kadar iniyor.

Yarı fiyatına satılık 26 bin araç
EKONOMİ
Yarı fiyatına satılık 26 bin araç
  • Washington Post: Yolda yeni bir Arap Baharı var mı?
  • Sudan ve Cezayir’deki hükümet karşıtı kitlesel protesto gösterilerinin hız kesmeden devam etmesi çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi. Amerikan Washington Post gazetesi, yaşananlar üzerine "Yolda yeni bir Arap Baharı mı var?” sorusunu gündeme getirdi. Yazar Tharoor; "Cezayir ve Sudan'daki olaylar, son iki yılda bölgenin üçte birini vuran çok çeşitli protesto hareketlerinin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Washington Post: Yolda yeni bir Arap Baharı var mı?
DÜNYA
Washington Post: Yolda yeni bir Arap Baharı var mı?
  • Trump'ın Türkiye kararına ilk tepki
  • ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin Gümrüksüz Ticaret Programından çıkarılmasına yönelik kararına ilk tepki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, kararın 75 milyar dolarlık ticaret hedefi ile çeliştiğini ve firmaları olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Trump'ın Türkiye kararına ilk tepki
EKONOMİ
Trump'ın Türkiye kararına ilk tepki
  • 3 ayda 3'üncü otelini sattı
  • Geçtiğimiz aylarda Miami'deki paylarını 103 milyon dolara, Madrid'deki paylarını ise 210 milyon euroya satan Doğuş Grubu otel tarafında son satışını içeride yaptı. Marmaris'te yer alan Doğuş Grubu'na ait 288 odalı D-Resort Grand Azur'un Alman turizm devi TUI Travel'a bağlı TT Hotels Turkey'e devrine onay çıktı. Grubun Grand Azur ile birlikte portföyündeki otel sayısı da 14'e çıkmış oldu.

3 ayda 3'üncü otelini sattı
EKONOMİ
3 ayda 3'üncü otelini sattı
  • Asırlık gecikme ile ibadete açılıyor
  • Yunanistan'ın başkenti Atina'da ibadete izin verilen ve maliyeti yaklaşık 1 milyon euro olan ilk cami Nisan'da açılıyor. Atina'da Osmanlı döneminden kalma diğer camiler ibadete kapalı.

Asırlık gecikme ile ibadete açılıyor
DÜNYA
Asırlık gecikme ile ibadete açılıyor
  • İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Yaya ve okul geçitlerine çizilecek
  • İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan genelgede, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksiklerinin kısa sürede giderilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Yaya ve okul geçitlerine çizilecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Yaya ve okul geçitlerine çizilecek
  • Trump mektup gönderdi: Türkiye'yi programdan çıkartmak istiyor
  • ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarmak istediğini duyurdu.

Trump mektup gönderdi: Türkiye'yi programdan çıkartmak istiyor
DÜNYA
Trump mektup gönderdi: Türkiye'yi programdan çıkartmak istiyor

DSP lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içtin sen?
OYNAT 01:37
DSP lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içtin sen?
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirerek, 'Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zamandan beri ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu Türkiye'de siyaset yapanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi?' dedi.

Mavi Vatan Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
OYNAT 01:30
Mavi Vatan Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor.

Memurken 1 yılda kazandığını artık 1 ayda kazanıyor
OYNAT 02:02
Memurken 1 yılda kazandığını artık 1 ayda kazanıyor
Denizli'de yaşayan Eyüp Karakuş, ilgi duyup araştırdığı solucan gübresinin üreticiliği için adliyedeki işinden 2 ay önce istifa etti. Masa başında çalışmak yerine girişimci olmayı tercih ettiğini belirten Karakuş, solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Memurluktan 1 yılda elde ettiği geliri, bu işle 1 ayda kazandığını kaydeden Karakuş, ihracat için 6 ülkeyle görüşme halinde olduğunu, Katar'da ortakla solucan gübresi üretim tesisinin kurulumu için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Tıraşsız köy çocuğu kalmasın diye yola çıktı
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Kars kent merkezindeki Faikbey Caddesi'nde erkek berberi olan Hasan Kaya, berbere gelemeyen köydeki öğrencilerin tıraş olabilmesi için Tıraşsız köy çocuğu kalmasın adıyla başlattığı kampanya kapsamında köydeki öğrencilere ulaşıyor.
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Merkeze bağlı Kümbetli Köyü İlkokuluna giden Kaya, buradaki öğrencilerin saçlarını keserek, fön çekti. İlk defa bir berbere tıraş olan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
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Tıraş sırasının kendilerine gelmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, berber abilerinden birbirinden farklı modellerde saçlarını kesmelerini talep etti. İstedikleri şekilde tıraş olan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.
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Berber Hasan Kaya, köydeki imkanların kısıtlı olması ve berber olmaması nedeniyle çocukların saçlarının düzgün şekilde kesilmediğini söyledi.
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Tıraş olan öğrenciler arasında hiç berbere gitmeyenlerin de olduğunu ifade eden Kaya, bazı çocukların ilk berberi olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
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Köyde doğup büyüdüğünü ve aynı sıkıntıları kendisinin de çektiğini belirten Hasan Kaya, Köydeki çocukların çoğu imkansızlık nedeniyle düzgün şekilde tıraş olamıyor. Ya paraları yok ya da babalarının imkanı yok, o yüzden tıraş için il merkezine gelemiyorlar. Ben de bu işi yaptığım için köylere gidip, çocukları tıraş etmek istedim. Çocukları mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ben işimi bırakıp geldim, önemli değil yeter ki çocuklar mutlu olsun dedi.
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Köydeki çocukların anne veya babaları ya da saç kesiminden anlayan birileri tarafından tıraş edildiğini dile getiren Kaya, Bu sebepten çocukların saçları kötü kesiliyor, hatta saç kesimlerinde çocuklar acemi ellerde zor anlar yaşıyor. Çocuklar usta ellerde tıraş olup, güzel olsunlar istedim. Ben işimi bırakıp gelmemden bir şey eksilmedi ama buradaki çocukların mutlulukları, heyecanları, her şeye değer. Elimden geldikçe de bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. diye konuştu.
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Öğrencilerden Ömer Ersarı da hayatında ilk kez saçlarını bir berberin tıraş ettiğini ve çok güzel olduğunu ifade ederek, Çok mutluyum ilk defa tıraş oldum, ilk defa da saçlarım bu kadar güzel oldu, şimdi daha yakışıklı oldum. şeklinde konuştu.
Tıraşsız köy çocuğu kalmasın diye yola çıktı
Kars'ta bir berber, "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla yola çıkarak, köy okullarında eğitim gören ve bazıları ömrü boyunca hiç berbere gitme imkanı bulamayan öğrencileri tıraş ederek mutluluklarına ortak oluyor.

'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı
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Halil İbrahim sofrası ve bereketi ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.
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Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.
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Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor.
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Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.
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YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI, FİYATI DÜŞÜRDÜ: Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.
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Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.
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Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.
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Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti: İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak.
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hem çok lezzetli hem de sağlıklı: Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti.
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Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin diye konuştu.
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Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı.
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Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti.
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Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
Title
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme'
'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı
Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.

Almanya'daki karnavalda dünya siyaseti alay konusu oldu
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Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak yaşatılan ve 11 Kasım'da başlayan karnavalın en önemli günü kabul edilen Rosenmontag için çeşitli kortejler düzenlendi.
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Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak yaşatılan ve 11 Kasım'da başlayan karnavalın en önemli günü kabul edilen Rosenmontag için çeşitli kortejler düzenlendi.
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Öte yandan hava muhalefeti ve şiddetli fırtına nedeniyle Bottrop, Hattingen, Seligenstadt ve Fulda şehirlerinde geçitlerin iptal edildiği bildirildi.
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Almanya'da 11 Kasım'da başlayan, Rosenmontag geçidiyle taçlanan karnaval sezonu 6 Mart'ta Aschermittwoch (Kül Çarşambası) adı verilen günle sona erecek.
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Karnavalın ardından Fasten Zeit denilen, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği 40 günlük oruç dönemine girilecek.
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Kortejlerde, Kaçıkçı cinayetinden Brexit'e, ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma geriliminden dizel araç skandalına, Sarı yeleklilerden kilisede taciz skandallarına kadar dünya gündemine damga vuran pek çok gelişme hicvedildi.
Almanya'daki karnavalda dünya siyaseti alay konusu oldu
Almanya'nın en ünlü karnavallarından biri olan Rosenmontag'daki geçit töreninde dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler hicvedildi.


  • Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını da belirtti.

Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama
Münbiçi görüştüler

Münbiçi görüştüler

Bakan Akar, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
CHP yine AYMye gitti

CHP yine AYMye gitti

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için başvuru yaptı.
388 lira taksitle konut müjdesi

388 lira taksitle konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin konutun detaylarını açıkladı.

Plakası belirlendi

Plakası belirlendi

Belediye ve Emniyet yüzlerce kamerayı birlikte inceledi.
16 yıl sonrayeniden açıldı

16 yıl sonrayeniden açıldı

Yoğunlukla gayrimenkul sektörüne çalışacak.
El Babda bombalı saldırı

El Babda bombalı saldırı

​Bomba yüklü motosiklet infilak etti, yaralılar var.
İlk kez berber gördüler

İlk kez berber gördüler

​'Tıraşsız çocuk kalmayacak' dedi ve yola çıktı.

El sabunu bu hale getirdi

El sabunu bu hale getirdi

Kaptığı bakteri genç kadının yüzünü yedi.
Katılımcı sayısı 3e katlandı

Katılımcı sayısı 3e katlandı

​Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı.
Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

Her iki maçta da takımın başında olacak.
Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.
Bay Kemal gibi yalan söyleme

Bay Kemal gibi yalan söyleme

Erdoğan'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki.
Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Üst sınıftan alt sınıfa kadar her kesime hitap ediyor.
Dokuma tezgahında başladılar

Dokuma tezgahında başladılar

​14 bin çalışanla dünyaya açıldılar.
Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

Washington Post gazetesinde dikkati çeken makale.

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