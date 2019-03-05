05 Mart 2019 Salı gün sonu haberleri

Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin diye konuştu.