Gündem 06 Mart 2019 Çarşamba gün sonu haberleri
İSTANBUL

06 Mart 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere Mart ayı için 3 milyar 716 milyon liralık destek ödemesi müjdesi verdi. Bakan Albayrak konkordatoda sürecin tersine dönmeye başladığını belirtti. Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı. Camlıca Camii, yarın Regaib Kandili'nde açılıyor. 06 Mart 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
06 Mart 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberleri
06 Mart 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberleri

Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde

Külliye'de düzenlenen Çiftçi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere Mart ayı için 3 milyar 716 milyon liralık destek ödemesi müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayı desteği ile birlikte 2019'un ilk 3 ayında çiftçilere verilen destek ödemelerinin ise 8 milyar 777 milyon lirayı bulacağını söyledi.

Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde
EKONOMİ
Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde

Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordatoda sürecin tersine dönmeye başladığını belirterek "Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi" dedi.

Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

Erdoğan müjdesini vermişti: 388 lira taksitli konutların şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek projede konut fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Konutların fiyatları illere göre farklılık gösterirken, '2+1' konutlar için aylık 388 lira taksit ödenecek.

Erdoğan müjdesini vermişti: 388 lira taksitli konutların şartları belli oldu
EKONOMİ
Erdoğan müjdesini vermişti: 388 lira taksitli konutların şartları belli oldu

F-35'ler için alternatifler hazır

Türkiye ile ABD arasında adeta bir yılan hikayesine dönen F-35 projesinde ABD tarafından yeni bir tehdit daha geldi. Avrupa'daki en üst düzey rütbeli ABD komutanı unvanına sahip ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemi almasına ilişkin, "Benim askeri olarak 'en iyi önerim' ABD'nin F-35'leri Ankara'ya teslim etmeyi reddetmesi olur" cümlesiyle gözler bir kez daha TSK'nın hava gücü unsurlarına çevrildi. ABD'nin muhtemel kararlarını değerlendiren uzmanlara göre Türkiye, F-35'ler olmazsa farklı alternatiflere yönelebilir, bu dönemde çok sayıda İHA ve HÜRKUŞ ile ülke sınırları içerisinde başarılı icralara devam edebilir. Peki, F-35'lerin özellikleri neler, ABD F-35'leri teslim etmezse ne olur?

REKLAM

F-35'ler için alternatifler hazır
GÜNDEM
F-35'ler için alternatifler hazır

Merkez'den duygusal karar

2018’in Eylül ayında faizi bir kalemde 625 baz puan yükselterek yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı. Bugün toplanan Para Politikası Kurulu faizlerin sabit bırakılması yönünde karar alarak, faizcilerin ve tefecilerin yanında yer aldı. Enflasyon son altı ayın en düşük seviyelerini görmesine rağmen faizi düşürmeyen Merkez’in bu diretmesi ile üreticiler ve sanayiciler bir kez daha faiz batağına terk edildi. Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve vatandaşlardan aylardır yükselen “faizi düşür” talebine cevap vermeyen Merkez Bankası Başkanının faizleri yüksek tutmasının duygusal bir tarafının olup olmadığı merak ediliyor.

Merkez'den duygusal karar
EKONOMİ
Merkez'den duygusal karar

Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor

Suudi Arabistan Kralı Selman oğlu Prens Selman ile sorunlar yaşıyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Yemen savaşı ve Prens Selman'nın Kabe'nin üstüne çıkması aralarında derin ayrılıklara sebep oldu.

Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor
DÜNYA
Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor

Trump'tan Suriye açıklaması: Yüzde yüz katılıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, bir grup senatörün ABD'nin Suriye'de asker bırakmasına yönelik mektubunun üzerine imzasıyla "Yüzde yüz katılıyorum. Tümü yapılıyor" notunu düştü.

Trump'tan Suriye açıklaması: Yüzde yüz katılıyorum
DÜNYA
Trump'tan Suriye açıklaması: Yüzde yüz katılıyorum

Soylu: İran ile ortak operasyon yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor" ifadelerini kullandı. Soylu, "İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" dedi.

REKLAM

Soylu: İran ile ortak operasyon yapacağız
GÜNDEM
Soylu: İran ile ortak operasyon yapacağız

Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı: 52 milyon lira kazandı

Konusuyla, oyuncularıyla, vizyon tarihiyle ve Netflix'e satılmasıyla gündemden düşmeyen Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'a kendi rekorunu kırdırdı. Erdoğan, filmden şu ana kadar 52 milyon lira para kazandı.

Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı: 52 milyon lira kazandı
HAYAT
Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı: 52 milyon lira kazandı

Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünleri üzerinde oluşan fiyat artışı beklentisi benzinde gerçekleşti. Benzinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece 14-16 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzine zam geliyor
EKONOMİ
Benzine zam geliyor

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu: Zirvede fark 4 olacaktı

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Fenerbahçe ise 25 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alacaktı.

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu: Zirvede fark 4 olacaktı
SPOR
Süper Lig'de VAR'sız puan durumu: Zirvede fark 4 olacaktı

Çamlıca Camii yarın açılıyor

Çamlıca Camii yarın Regaib Kandili'yle birlikte açılıyor. 6 yıldır inşaatı devam eden camide son hazırlıklar yapılırken, ışıklandırma için testler yapıldı. Cami yarınki açılış için her şeyi ile hazır hale getirildi. İlk ezan da yarın sabah ezanı vaktinde okunacak.

Çamlıca Camii yarın açılıyor
GÜNDEM
Çamlıca Camii yarın açılıyor

400 çeşit kolonyayla parfüme kafa tutuyorlar
FOTOĞRAF 11
Title
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bal, ceviz, fındık, kekik ve çikolatanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 çeşit kolonya üreten dededen kalma firmayı işleten gençler, adeta parfüm üreticilerine kafa tutuyor.
Title
Emekli astsubay Himmet Soyak'ın 1962 yılında başladığı kolonya üretimi, çocukları ve torunları tarafından devam ettirilerek, zamanla 400 çeşide ulaştı. Çikolatadan vişneye, kekikten bala kadar yüzlerce çeşit kokunun işlendiği bu işletmeye, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.
Title
Kişilerin özel isteklerine göre de kokuların hazırlandığı firmadan yurt dışına da kolonya gönderiyor.
Title
İşletmenin sorumlusu Pervin Soyak, yaptığı açıklamada, dedelerinden kalma işletmeyi üç nesildir ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Title
Kendisinin atom molekül fizikçisi olduğunu belirten Soyak, dede mesleği bu işi sürdürdüğünü dile getirdi.
Title
Soyak, yeniliğe açık olduklarını ve talebe göre de üretim yaptıklarını belirterek, 2-3 ay aralıklarla yeni bir çeşidi piyasaya sunduklarını anlattı.
Title
Kendi ürettikleri kolonyalara farklı isimler bulduklarını ifade eden Soyak, Şehr-i banu, çam çiçeği, hazan, asr-ı saadet, lavinya kolonyası gibi çeşitler bize özeldir. Özel olarak formülleri bize ait olan kokular, bizim bulduğumuz isimlerle piyasaya çıkıyor. Ürünlerin en büyük özelliği parfüm ayarında kalıcılığa sahip olmaları. Çoğu müşterimiz bu kolonyaları parfüm olarak da kullanıyor. dedi.
Title
Soyak, yaklaşık 400 çeşit kolonya ürettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:
Title
Firmalar kendilerine has kokular istiyorlar. Fındık üreticisi fındık kolonyası istiyor. Ceviz üreticisi, ceviz kolonyası istiyor. Yeniliğe aç olan firmalar alternatif ürünlerde bize başvuruyorlar. Bizim için 20 bin nüfusa sahip olan bir ilçede bunu başarabilmek paradan ziyade manevi açıdan çok önemli.
Title
Artık işten ziyade dededen yadigar olan bir anıyı ileriye taşıyabilmek amacımız. Diyarbakır, Adıyaman, Batman'a bile ürünlerimiz gidiyor. Türkiye'nin her yerinden talep var. Yurt dışına da ürünlerimiz gidiyor. Almanya'ya gönderiyoruz. Başka ülkelere de ürünlerimiz gidecek.
Title
Butik bir firma olarak hem kaliteyi koruduklarını hem de yüksek tuttuklarını vurgulayan Soyak, Merdivenleri onar onar çıkmaktan ziyade beşer beşer sağlam çıkmak bizim için daha önemli. Bir ilçeden Türkiye'ye hatta dünyaya açılmak, kolonya denilince akla gelmek, istenilen çeşitte üretim yapabilmek, hedeflerimiz noktasında ilerlediğimizi, yakaladığımız başarıyı gösteriyor. dedi.
400 çeşit kolonyayla parfüme kafa tutuyorlar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, emekli astsubay Himmet Soyak'ın 1962 yılında başladığı kolonya üretimi, torunları tarafından bugün yaklaşık 400 çeşitle sürdürülüyor
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
06 Mart 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Duygusal karar!

Duygusal karar!

İş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı.
PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.
Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.
VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.
Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.

Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.

Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.
Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a konuştu.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.
İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.