06 Mart 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde

Külliye'de düzenlenen Çiftçi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere Mart ayı için 3 milyar 716 milyon liralık destek ödemesi müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayı desteği ile birlikte 2019'un ilk 3 ayında çiftçilere verilen destek ödemelerinin ise 8 milyar 777 milyon lirayı bulacağını söyledi.

EKONOMİ Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde

Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordatoda sürecin tersine dönmeye başladığını belirterek "Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi" dedi.

EKONOMİ Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

Erdoğan müjdesini vermişti: 388 lira taksitli konutların şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek projede konut fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Konutların fiyatları illere göre farklılık gösterirken, '2+1' konutlar için aylık 388 lira taksit ödenecek.

EKONOMİ Erdoğan müjdesini vermişti: 388 lira taksitli konutların şartları belli oldu

F-35'ler için alternatifler hazır

Türkiye ile ABD arasında adeta bir yılan hikayesine dönen F-35 projesinde ABD tarafından yeni bir tehdit daha geldi. Avrupa'daki en üst düzey rütbeli ABD komutanı unvanına sahip ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemi almasına ilişkin, "Benim askeri olarak 'en iyi önerim' ABD'nin F-35'leri Ankara'ya teslim etmeyi reddetmesi olur" cümlesiyle gözler bir kez daha TSK'nın hava gücü unsurlarına çevrildi. ABD'nin muhtemel kararlarını değerlendiren uzmanlara göre Türkiye, F-35'ler olmazsa farklı alternatiflere yönelebilir, bu dönemde çok sayıda İHA ve HÜRKUŞ ile ülke sınırları içerisinde başarılı icralara devam edebilir. Peki, F-35'lerin özellikleri neler, ABD F-35'leri teslim etmezse ne olur?

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GÜNDEM F-35'ler için alternatifler hazır

Merkez'den duygusal karar

2018’in Eylül ayında faizi bir kalemde 625 baz puan yükselterek yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı. Bugün toplanan Para Politikası Kurulu faizlerin sabit bırakılması yönünde karar alarak, faizcilerin ve tefecilerin yanında yer aldı. Enflasyon son altı ayın en düşük seviyelerini görmesine rağmen faizi düşürmeyen Merkez’in bu diretmesi ile üreticiler ve sanayiciler bir kez daha faiz batağına terk edildi. Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve vatandaşlardan aylardır yükselen “faizi düşür” talebine cevap vermeyen Merkez Bankası Başkanının faizleri yüksek tutmasının duygusal bir tarafının olup olmadığı merak ediliyor.

EKONOMİ Merkez'den duygusal karar

Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor

Suudi Arabistan Kralı Selman oğlu Prens Selman ile sorunlar yaşıyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Yemen savaşı ve Prens Selman'nın Kabe'nin üstüne çıkması aralarında derin ayrılıklara sebep oldu.

DÜNYA Kral Selman ile Veliaht Prens arasındaki çatlak büyüyor

Trump'tan Suriye açıklaması: Yüzde yüz katılıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, bir grup senatörün ABD'nin Suriye'de asker bırakmasına yönelik mektubunun üzerine imzasıyla "Yüzde yüz katılıyorum. Tümü yapılıyor" notunu düştü.

DÜNYA Trump'tan Suriye açıklaması: Yüzde yüz katılıyorum

Soylu: İran ile ortak operasyon yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor" ifadelerini kullandı. Soylu, "İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" dedi.

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GÜNDEM Soylu: İran ile ortak operasyon yapacağız

Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı: 52 milyon lira kazandı

Konusuyla, oyuncularıyla, vizyon tarihiyle ve Netflix'e satılmasıyla gündemden düşmeyen Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'a kendi rekorunu kırdırdı. Erdoğan, filmden şu ana kadar 52 milyon lira para kazandı.

HAYAT Yılmaz Erdoğan kendi rekorunu kırdı: 52 milyon lira kazandı

Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünleri üzerinde oluşan fiyat artışı beklentisi benzinde gerçekleşti. Benzinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece 14-16 kuruş zam yapılması bekleniyor.

EKONOMİ Benzine zam geliyor

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu: Zirvede fark 4 olacaktı

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Fenerbahçe ise 25 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alacaktı.

SPOR Süper Lig'de VAR'sız puan durumu: Zirvede fark 4 olacaktı

Çamlıca Camii yarın açılıyor

Çamlıca Camii yarın Regaib Kandili'yle birlikte açılıyor. 6 yıldır inşaatı devam eden camide son hazırlıklar yapılırken, ışıklandırma için testler yapıldı. Cami yarınki açılış için her şeyi ile hazır hale getirildi. İlk ezan da yarın sabah ezanı vaktinde okunacak.

GÜNDEM Çamlıca Camii yarın açılıyor