1 Ekim 2018 Pazartesi gün ortası haberleri

Steinmeier yanlış yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın verdiği yemekteki davranışlarını "Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Almanlar bile 'Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu' şeklinde yorumladı" dedi.

GÜNDEM Steinmeier’a Almanlar bile tepkili

Bizim smaller daha küçük olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya temaslarının ardından dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye’de çözüm için 7 ülkeyle Small Group (Küçük grup) adlı bir oluşuma giden Trump’a tepki gösterirken, "Bizim grup smaller (daha küçük) olur dedim" ifadesini kullandı.

GÜNDEM 'Small' diye bir şey çıkardılar

İhracatta rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaşırken Bakan Ruhsar Pekcan ise, bu rakamın tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti.

EKONOMİ Eylül ayı ihracatı tarihi rekor kırdı

Meclis'te yeni dönem bugün başlıyor

Yeni sistem ile 600'e çıkan vekil sayısına göre yeniden düzenlenen Meclis'te ilk çalışma bugün yapılacak. TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzun dönemli çalışma bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başlayacak. Yasama yılı, çalışma ilkelerinin oluşturulması ve teamüllerin geliştirilmesi açısından parlamentoda ‘dönüşüm süreci’ olacak.

GÜNDEM Yeni Meclis'te ilk çalışma bugün

İstanbul sokaklarında vale rezaleti

İstanbul’da özellikle eğlence mekanları ve restoranların olduğu semtlerde cadde ve sokakları kapatan valeler onlarca aracı kaldırımlara otobüs duraklarına hatta engelli rampalarına dahi park ediyorlar.

GÜNDEM İstanbul sokaklarında vale rezaleti

Boykot dediğin böyle olur

Letonya'da yaşayan bir vatandaş, IKEA'dan aldığı bardağın üzerinde 'Made in Russia' yazısı olduğu için iade etti. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan boykot yanlısı"Kristaps" kullanıcı isimli kişi, doğalgaz yerine yonga, ulaşım araçları yerine de bisiklet kullanıyor.

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HAYAT Rus ürünlerini kullanmamak için IKEA'yı boykot etti

Türkiye'nin vekilsiz yılları

TBMM bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesinin ardından yeni döneme başlayacak. 550’den 600’e çıkan vekil sayısı ile temsiliyetin arttığı Meclis’te geçmişte 2 ayrı askeri darbe ile 4,5 yıl vekilsiz yönetilen Türkiye’nin bu yılları tarihe bir utanç olarak kazındı.

GÜNDEM Türkiye’nin vekilsiz yılları

Erdoğan'dan Euro 24 yorumu: Masraftan kurtulduk

Euro 2024'ü Almanya'nın kazanması hakkında sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Masraftan kurtulmuş olduk" dedi.

SPOR Masraftan kurtulduk

Cocu'nun istifası istendi

Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun, yönetimin istifa önerisini geri çevirdiği öğrenildi.

SPOR Cocu'nun istifası istendi

Cemaat 7,7'lik depreme namazda yakalandı

OYNAT 00:37 Cemaat 7,7'lik depreme namazda yakalandı Endonezya'da 832 kişinin yaşamını yitirdiği 7,7'lik depreme namazda yakalanan cemaatin görüntüleri cami kamerasına yansıdı.



