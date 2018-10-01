1 Ekim 2018 Pazartesi gün ortası haberleri

Steinmeier yanlış yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın verdiği yemekteki davranışlarını "Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Almanlar bile 'Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu' şeklinde yorumladı" dedi.
Bizim smaller daha küçük olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya temaslarının ardından dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye’de çözüm için 7 ülkeyle Small Group (Küçük grup) adlı bir oluşuma giden Trump’a tepki gösterirken, "Bizim grup smaller (daha küçük) olur dedim" ifadesini kullandı.
İhracatta rekor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Eylül ayında ihracat yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaşırken Bakan Ruhsar Pekcan ise, bu rakamın tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti.
Meclis'te yeni dönem bugün başlıyor
Yeni sistem ile 600'e çıkan vekil sayısına göre yeniden düzenlenen Meclis'te ilk çalışma bugün yapılacak. TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uzun dönemli çalışma bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başlayacak. Yasama yılı, çalışma ilkelerinin oluşturulması ve teamüllerin geliştirilmesi açısından parlamentoda ‘dönüşüm süreci’ olacak.
İstanbul sokaklarında vale rezaleti
İstanbul’da özellikle eğlence mekanları ve restoranların olduğu semtlerde cadde ve sokakları kapatan valeler onlarca aracı kaldırımlara otobüs duraklarına hatta engelli rampalarına dahi park ediyorlar.
Boykot dediğin böyle olur
Letonya'da yaşayan bir vatandaş, IKEA'dan aldığı bardağın üzerinde 'Made in Russia' yazısı olduğu için iade etti. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan boykot yanlısı"Kristaps" kullanıcı isimli kişi, doğalgaz yerine yonga, ulaşım araçları yerine de bisiklet kullanıyor.
Türkiye'nin vekilsiz yılları
TBMM bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesinin ardından yeni döneme başlayacak. 550’den 600’e çıkan vekil sayısı ile temsiliyetin arttığı Meclis’te geçmişte 2 ayrı askeri darbe ile 4,5 yıl vekilsiz yönetilen Türkiye’nin bu yılları tarihe bir utanç olarak kazındı.
Erdoğan'dan Euro 24 yorumu: Masraftan kurtulduk
Euro 2024'ü Almanya'nın kazanması hakkında sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Masraftan kurtulmuş olduk" dedi.
Cocu'nun istifası istendi
Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun, yönetimin istifa önerisini geri çevirdiği öğrenildi.