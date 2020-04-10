Gündem 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı
ANKARA

1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı

1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi. 'Hayri Mava' kod adlı terörist 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranıyordu.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Arşiv)
Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Arşiv)

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolunda jandarma kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçtakilerin ateş açması üzerine çıkan çatışma sonucu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu (YPS sorumlusu), turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay, yaralı olarak yakalandı.

Etkisiz hale getirilen terörist.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli de sağ olarak yakalandı.

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